Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Оккупанты обстреляли окрестности Майорска

Среда, 8 декабря 2021, 07:50
ALEKSEY FILIPPOV/AFP via Getty Images

7 декабря оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в частности раз - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Источник: штаб ООС

Детали: Как отмечается, в направлении Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Под обстрел попали окрестности Майорска, поврежден частный жилой дом. Никто из гражданских не пострадал. 

В сторону Новоалександровки российские наемники стреляли из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, в районе Нью-Йорка – из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. Возле Причепиловки оккупанты открывали огонь из огонь автоматических станковых и подствольных гранатометов.

Вблизи Южного враг применил минометы калибра 120 мм и стрелковое оружие.

Украинские защитники открывали ответный огонь.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украинский военный подорвался на запрещенной вражеской мине

В толпу в Луцке въехал несовершеннолетний, его пассажиры снимали видео

видео"Ты что, тупой?": появилось новое видео с Гогилашвили - поскандалил с патрульными в Киеве

G7 предупреждает Россию о серьезных последствиях в случае вторжения в Украину

Скандал из Гогилашвили: Зеленский просит уволить замминистра МВД

Мигранты прорвались из Беларуси в Польшу, пострадал польский военный

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Российские боевики трижды обстреляли украинские позиции
Возле Новоселовки оккупанты обстреляли позиции ВСУ из пулеметов и гранатометов
В районе ООС вторые сутки сохраняется "тишина"
Последние новости
22:38
Путин пожаловался, что Украина не передала РФ зарубежную собственность СССР
21:55
Украинский военный подорвался на запрещенной вражеской мине
21:44
За насильственное обретение гражданства РФ гражданство Украины не заберут – Вениславский
21:17
В МИД РФ заявили, что в Украину перебрасывают "боевиков" под видом инструкторов
20:50
В толпу в Луцке въехал несовершеннолетний, его пассажиры снимали видео
20:23
Госсекретарь США: "Северный поток-2" – источник давления на РФ
19:54
Заморская территория Франции на референдуме отказалась от независимости
19:33
фотоНа Майдане прошла акция "Свободу политзаключенным"
19:02
Новости экономики: давление на главу НБУ, платные пакеты
18:59
"Заря" дала бой "Динамо": киевляне уходят в зиму на втором месте
Все новости...