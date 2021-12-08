Оккупанты обстреляли окрестности Майорска

7 декабря оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в частности раз - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Источник: штаб ООС

Детали: Как отмечается, в направлении Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Под обстрел попали окрестности Майорска, поврежден частный жилой дом. Никто из гражданских не пострадал.

В сторону Новоалександровки российские наемники стреляли из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, в районе Нью-Йорка – из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. Возле Причепиловки оккупанты открывали огонь из огонь автоматических станковых и подствольных гранатометов.

Вблизи Южного враг применил минометы калибра 120 мм и стрелковое оружие.

Украинские защитники открывали ответный огонь.