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Оккупанты обстреляли окрестности Майорска

Среда, 8 декабря 2021, 06:50
Оккупанты обстреляли окрестности Майорска
ALEKSEY FILIPPOV/AFP via Getty Images

7 декабря оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в частности раз - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Источник: штаб ООС

Детали: Как отмечается, в направлении Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Под обстрел попали окрестности Майорска, поврежден частный жилой дом. Никто из гражданских не пострадал. 

В сторону Новоалександровки российские наемники стреляли из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, в районе Нью-Йорка – из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. Возле Причепиловки оккупанты открывали огонь из огонь автоматических станковых и подствольных гранатометов.

Вблизи Южного враг применил минометы калибра 120 мм и стрелковое оружие.

Украинские защитники открывали ответный огонь.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе
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