Главные новости вторника и ночи: Путин и Байден, соглашение с Германией о Nord Stream 2

Байден и Путин провели переговоры; по данным СМИ, у США есть соглашение с Германией о закрытии Nord Stream 2 в случае вторжения РФ - актуальные новости 7 декабря.

О Nord Stream 2

По данным Reuters, американские официальные лица заявили членам Конгресса, что у них есть договоренность с Германией о закрытии газопровода "Северный поток-2", если Россия вторгнется в Украину. Однако непонятно, согласовали ли две стороны определение вторжения.

Штаты связывались с правительствами Германии по поводу "Северного потока-2" в контексте потенциального вторжения.

По данным FT, угроза "Северному потоку-2" будет включена в пакет санкций США, который будет включать блокировку конвертации рублей в доллары и в дальнейшем будет нацелен на российских олигархов.

О Байдене и Путине

Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин провели встречу в формате видеоконференции, она продлилась два часа и пять минут. Ожидалось, что ключевой темой разговора будет Украина.

Байден перенес запланированный телефонный разговор с главой государства Владимиром Зеленским на четверг, 9 декабря.

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