Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости вторника и ночи: Путин и Байден, соглашение с Германией о Nord Stream 2

Среда, 8 декабря 2021, 07:00
Главные новости вторника и ночи: Путин и Байден, соглашение с Германией о Nord Stream 2
MANDEL NGAN,MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/AFP via Getty Images

Байден и Путин провели переговоры; по данным СМИ, у США есть соглашение с Германией о закрытии Nord Stream 2 в случае вторжения РФ - актуальные новости 7 декабря.

О Nord Stream 2

По данным Reuters, американские официальные лица заявили членам Конгресса, что у них есть договоренность с Германией о закрытии газопровода "Северный поток-2", если Россия вторгнется в Украину. Однако непонятно, согласовали ли две стороны определение вторжения.

Штаты связывались с правительствами Германии по поводу "Северного потока-2" в контексте потенциального вторжения.

По данным FT, угроза "Северному потоку-2" будет включена в пакет санкций США, который будет включать блокировку конвертации рублей в доллары и в дальнейшем будет нацелен на российских олигархов.

О Байдене и Путине

Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин провели встречу в формате видеоконференции, она продлилась два часа и пять минут. Ожидалось, что ключевой темой разговора будет Украина.

Байден перенес запланированный телефонный разговор с главой государства Владимиром Зеленским на четверг, 9 декабря.

О других важных новостях

В завершающем туре группового турнира Лиги Чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью 1:1 с молдавским "Шерифом".

Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту февральских Олимпийских игр в Пекине, Великобритания рассматривает возможность бойкота.

Посольство США в Украине заявило, что Штаты не рассматривают вопрос об эвакуации персонала или американских граждан из Украины. Ранее издание CNN сообщало, что власти США изучают возможность и способы эвакуации американцев из Украины на случай "непредвиденных обстоятельств" на фоне угрозы нападения России.

Тринадцать человек погибли и еще шесть получили травмы в результате столкновения грузовика и маршрутки вблизи с. Брусилов в Черниговской области.

Украинские разведчики сообщают, что Россия вопреки договоренностям стягивает к линии столкновения на отдельных направлениях дополнительные самоходные артустановки, танки и боевые машины пехоты.

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Последние новости
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:57
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
Все новости...
Реклама: