Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

12 миллионов украинцев полностью вакцинировались против коронавируса

Среда, 8 декабря 2021, 09:06
Фото Сумской ОГА - sm.gov.ua

В Украине уже 12 миллионов человек получили обе дозы вакцины против коронавируса, который вызывает болезнь Covid-19.

Источник: Министерство охраны здоровья

Дословно МОЗ: "Более 12 млн человек получили две дозы вакцины против Covid-19 и завершили курс прививок!

С начала вакцинальной кампании привито 13 905 433 человека, из них получили первую дозу – 13 905 431 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 042 233 человека.

В общей сложности проведено 25 947 664 прививки".

Детали: Во вторник 7 декабря 199 775 человек вакцинированы против Covid-19. Первую дозу получили 79 270 человек, полностью иммунизированы – 120 495 человек.

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019медицина
powered by lun.ua
Главное сегодня

Германия блокирует поставки оружия Украине через НАТО – Резников

Украинский военный подорвался на запрещенной вражеской мине

В толпу в Луцке въехал несовершеннолетний, его пассажиры снимали видео

видео"Ты что, тупой?": появилось новое видео с Гогилашвили - поскандалил с патрульными в Киеве

G7 предупреждает Россию о серьезных последствиях в случае вторжения в Украину

Скандал из Гогилашвили: Зеленский просит уволить замминистра МВД

Все новости...
вакцинация
У ВОЗ еще нет рекомендаций, как сдержать "Омикрон"
Ляшко ожидает, что в Украине начнут прививать против Covid детей с 5-ти лет
Некоторые комбинации вакцин дают лучший иммунитет к COVID-19. Исследование
Последние новости
23:26
Германия блокирует поставки оружия Украине через НАТО – Резников
23:04
Парламент Болгарии в понедельник будет голосовать за новое правительство
22:38
Путин пожаловался, что Украина не передала РФ зарубежную собственность СССР
21:55
Украинский военный подорвался на запрещенной вражеской мине
21:44
За насильственное обретение гражданства РФ гражданство Украины не заберут – Вениславский
21:17
В МИД РФ заявили, что в Украину перебрасывают "боевиков" под видом инструкторов
20:50
В толпу в Луцке въехал несовершеннолетний, его пассажиры снимали видео
20:23
Госсекретарь США: "Северный поток-2" – источник давления на РФ
19:54
Заморская территория Франции на референдуме отказалась от независимости
19:33
фотоНа Майдане прошла акция "Свободу политзаключенным"
Все новости...