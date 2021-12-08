12 миллионов украинцев полностью вакцинировались против коронавируса
Среда, 8 декабря 2021, 08:06
В Украине уже 12 миллионов человек получили обе дозы вакцины против коронавируса, который вызывает болезнь Covid-19.
Источник: Министерство охраны здоровья
Дословно МОЗ: "Более 12 млн человек получили две дозы вакцины против Covid-19 и завершили курс прививок!
С начала вакцинальной кампании привито 13 905 433 человека, из них получили первую дозу – 13 905 431 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 042 233 человека.
В общей сложности проведено 25 947 664 прививки".
Детали: Во вторник 7 декабря 199 775 человек вакцинированы против Covid-19. Первую дозу получили 79 270 человек, полностью иммунизированы – 120 495 человек.