Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В проекте оборонного бюджета США нет санкций против "Северного потока-2", но есть $300 млн для Украины

Среда, 8 декабря 2021, 09:19
Фото Getty Images

Проект оборонного бюджета США на 2022 финансовый год (NDAA) не содержит предложения о санкциях против российского газопровода "Северный поток-2", на которых настаивают сенаторы-республиканцы.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Поправку, предусматривающую санкции в отношении компании-оператора Nord Stream 2 AG, предложили сенаторы-республиканцы Боб Менендес и Джим Риш.

"Было бы хорошо сейчас послать двухпартийное, двухпалатное сообщение. Почему мы не хотим, чтобы Путин понимал, с какими последствиями он столкнется, если решит начать новое вторжение в Украину?", - сказала председатель Комитета по международным отношениям, сенатор Боб Менендес.

На прошлой неделе Сенат готовился к голосованию по двум поправкам, которые предусматривали бы жесткие санкции против России в случае вторжения в Украину. Но некоторые республиканцы в Сенате возражали против окончательного списка поправок, в результате чего лидеры демократов отказались от традиционного процесса и положились на комитеты по вооруженным силам Палаты представителей и Сената  для выработки согласованного законопроекта. Это означало, что предложения, подобные предложениям Риша и Менендеса, которые так и не получили голосования ни в одной из палат, остались без рассмотрения.

В то же время, компромиссный проект бюджета предусматривает выделение $300 млн на оказание поддержки Украине, что на 50 миллионов долларов больше, чем запрашивал Байден, включая $75 миллионов на летальное вооружение.

По словам сенатора-демократа Криса Мерфи, это положение само по себе является убедительным сигналом о приверженности США делу безопасности Украины.

"Я не думаю, что есть какие-либо сомнения в том, что, если Россия продолжит вторжение, будут введены разрушительные санкции, поддерживаемые республиканцами и демократами. Я не уверен, насколько нам необходимо было сделать это в рамках NDAA, учитывая, насколько точно можно ожидать введения этих санкций в случае вторжения", - сказал Мерфи.

Напомним, 7 декабря состоялись переговоры президентом США и РФ, которые продолжались более двух часов. Основной темой было наращивание русских войск на границе с Украиной.

Читайте также: Новое требование Путина: главное на переговорах лидеров США и РФ

Смотрите: "Видеовстреча Байден-Путин: последствия и риски" 

"Что стоит за угрозами" РФ напасть на Украину"

Темы: СШАденьгиУкраинаСеверный поток-2
powered by lun.ua
Главное сегодня

Германия блокирует поставки оружия Украине через НАТО – Резников

Украинский военный подорвался на запрещенной вражеской мине

В толпу в Луцке въехал несовершеннолетний, его пассажиры снимали видео

видео"Ты что, тупой?": появилось новое видео с Гогилашвили - поскандалил с патрульными в Киеве

G7 предупреждает Россию о серьезных последствиях в случае вторжения в Украину

Скандал из Гогилашвили: Зеленский просит уволить замминистра МВД

Все новости...
США
Байден отказался идти на уступки Путину по поводу перспективы членства Украины в НАТО
Байден заявил Путину, что США готовы сделать то, чего не делали в 2014 году - Белый дом
СМИ: У США есть соглашение с Германией о закрытии Nord Stream 2 в случае вторжения РФ
Последние новости
23:58
Кличко возмутился, что Ломаченко вышел без флага Украины: Какого черта
23:26
Германия блокирует поставки оружия Украине через НАТО – Резников
23:04
Парламент Болгарии в понедельник будет голосовать за новое правительство
22:38
Путин пожаловался, что Украина не передала РФ зарубежную собственность СССР
21:55
Украинский военный подорвался на запрещенной вражеской мине
21:44
За насильственное обретение гражданства РФ гражданство Украины не заберут – Вениславский
21:17
В МИД РФ заявили, что в Украину перебрасывают "боевиков" под видом инструкторов
20:50
В толпу в Луцке въехал несовершеннолетний, его пассажиры снимали видео
20:23
Госсекретарь США: "Северный поток-2" – источник давления на РФ
19:54
Заморская территория Франции на референдуме отказалась от независимости
Все новости...