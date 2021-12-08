В проекте оборонного бюджета США нет санкций против "Северного потока-2", но есть $300 млн для Украины

Проект оборонного бюджета США на 2022 финансовый год (NDAA) не содержит предложения о санкциях против российского газопровода "Северный поток-2", на которых настаивают сенаторы-республиканцы.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Поправку, предусматривающую санкции в отношении компании-оператора Nord Stream 2 AG, предложили сенаторы-республиканцы Боб Менендес и Джим Риш.

"Было бы хорошо сейчас послать двухпартийное, двухпалатное сообщение. Почему мы не хотим, чтобы Путин понимал, с какими последствиями он столкнется, если решит начать новое вторжение в Украину?", - сказала председатель Комитета по международным отношениям, сенатор Боб Менендес.

На прошлой неделе Сенат готовился к голосованию по двум поправкам, которые предусматривали бы жесткие санкции против России в случае вторжения в Украину. Но некоторые республиканцы в Сенате возражали против окончательного списка поправок, в результате чего лидеры демократов отказались от традиционного процесса и положились на комитеты по вооруженным силам Палаты представителей и Сената для выработки согласованного законопроекта. Это означало, что предложения, подобные предложениям Риша и Менендеса, которые так и не получили голосования ни в одной из палат, остались без рассмотрения.

В то же время, компромиссный проект бюджета предусматривает выделение $300 млн на оказание поддержки Украине, что на 50 миллионов долларов больше, чем запрашивал Байден, включая $75 миллионов на летальное вооружение.

По словам сенатора-демократа Криса Мерфи, это положение само по себе является убедительным сигналом о приверженности США делу безопасности Украины.

"Я не думаю, что есть какие-либо сомнения в том, что, если Россия продолжит вторжение, будут введены разрушительные санкции, поддерживаемые республиканцами и демократами. Я не уверен, насколько нам необходимо было сделать это в рамках NDAA, учитывая, насколько точно можно ожидать введения этих санкций в случае вторжения", - сказал Мерфи.

Напомним, 7 декабря состоялись переговоры президентом США и РФ, которые продолжались более двух часов. Основной темой было наращивание русских войск на границе с Украиной.

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