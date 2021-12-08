В России заблокировали Tor: призвал помочь россиянам "остаться онлайн"

Роскомнадзор начал блокировать в России основной сайт Tor, позволяющий обходить блокировку сайтов и пользоваться даркнетом.

Источник: Медуза со ссылкой на блог проекта

Детали: В сообщении Tor говорится, что российские власти заблокировали сайт после того, как команда проекта в своей публикации призвала пользователей создавать как можно больше новых мостов (скрытых каналов), "чтобы россияне оставались онлайн", поскольку стандартные мосты в России заблокированы.

В реестре сайтов с "запрещенной информацией", который ведет Роскомнадзор, есть запись, что доступ к torproject.org "ограничивается". Сайт попал в реестр по решению суда от 2017 года, но ранее доступ к нему не ограничивали.

1 декабря у части пользователей из России возникли проблемы с доступом к сети Tor из-за блокировки, проводимой с помощью оборудования, созданного для изоляции рунета. Такие действия в проекте Tor назвали цензурой.

Сообщается, что пользователи могут обойти эту блокировку, посетив зеркало сайта.

Россия занимает второе место после США по числу пользователей Tor.

По данным команды проекта, ежедневно сетью Tor пользуются 300 тысяч человек из России, или 15% от всей аудитории.