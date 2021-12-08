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Вакцинация вот-вот станет обязательной для чиновников, почтальонов и проводников

Среда, 8 декабря 2021, 09:58
Фото Черкасской ОГА

С 9 декабря в Украине расширится перечень профессий, для которых вакцинация против Covid-19 обязательна, к ним прибавятся работники органов исполнительной власти, Укрпочты, Укрзализныци и еще ряда учреждений.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 8 декабря

Прямая речь: "С 9 декабря, то есть уже завтра, вступает в силу приказ Министерства здравоохранения о расширении перечня профессий, для которых вакцинация от Covid обязательна.

На этот раз речь идет о работниках предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти; работников учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений; работников предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства ("Укрпошта", "Укрзалізниця").

Детали: Ляшко подчеркнул, что как только работник получает хотя бы одну прививку против Covid-19, то оснований для отстранения или продолжения его отстранения от работы нет.

"Получение хотя бы первой дозы не считается уклонением или отказом от вакцинации. В таком случае он должен быть допущен к работе", – уточнил министр.

Напомним: 8 ноября в Украине начали отстранять от работы невакцинированных работников образования и чиновников, подлежащих Covid-вакцинации.

9 ноября Министерство здравоохранения сообщило о расширении списка профессий, подлежащих обязательной вакцинации против Covid-19.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019МинздравЛяшко Виктор
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