В Украине стало больше "желтых" областей
Среда, 8 декабря 2021, 10:07
Полтавская область перешла из оранжевой зоны эпидемической опасности в желтую, всего 14 регионов Украины "желтые".
Источник: данные Министерства здравоохранения
Детали: По состоянию на 8 декабря, на желтом уровне эпидопасности находятся Киев и 13 областей: Днепропетровская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черновицкая.
Еще накануне Полтавская область была "оранжевой".
Закарпатская область улучшила ситуацию с уровнем госпитализации больных и окончательно нормализовала все эпидемические показатели.
Начала улучшаться ситуация с госпитализациями и в Житомирской области: первый день там не зашкаливает этот показатель.