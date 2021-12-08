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В Украине стало больше "желтых" областей

Среда, 8 декабря 2021, 11:07
Фото Днепропетровской ОГА

Полтавская область перешла из оранжевой зоны эпидемической опасности в желтую, всего 14 регионов Украины "желтые".

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: По состоянию на 8 декабря, на желтом уровне эпидопасности находятся Киев и 13 областей: Днепропетровская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черновицкая.

 

Еще накануне Полтавская область была "оранжевой".

Закарпатская область улучшила ситуацию с уровнем госпитализации больных и окончательно нормализовала все эпидемические показатели.

Начала улучшаться ситуация с госпитализациями и в Житомирской области: первый день там не зашкаливает этот показатель.

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемиякарантинУкраина
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