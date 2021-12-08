Саакашвили взбунтовался против дисциплинарного наказания

Грузинский и украинский политик Михеил Саакашвили отказался от лечения в грузинском заключении в знак протеста против дисциплинарных мер и запрета на посещение его в больнице.

Источник: пост на странице Саакашвили в Facebook

Прямая речь: "Сегодня утром был обнародован отчет государственного инспектора, который оштрафовал Минюст за грубые нарушения моих прав.

Приблизительно через 6 часов после этого объявления в мою камеру зашли двое сотрудников 18-го учреждения, я узнал в них тех, кто меня пытал. Они сообщили мне, что поскольку я испортил аппарат давления, когда пытался защитить себя, когда они угрожали провести медицинские манипуляции против моей воли, департамент решил применить ко мне дисциплинарные меры, включая ограничения посещений и ограничения на просмотр телевизора.

После этого моя мать, которая имела все разрешения на то, чтобы войти и навестить меня, провела на улице порядка 4 часов и была отправлена ​​обратно в Тбилиси. Кроме того, мне не разрешали посещать моего личного врача около 1 часа, пока не вмешалась администрация больницы".

Детали: Саакашвили убежден, что это – "ответ на отчет госинспектора" и "месть" пенитенциарного учреждения.

Прямая речь: "Я прекращу все лечение и не остановлю этот протест, пока они не отменят так называемые дисциплинарные меры и не возобновят нормальный допуск посетителей ко мне!".

Этому предшествовало: В ночь на 20 ноября Саакашвили перевезли из Глданской тюремной больницы в военный госпиталь, после этого он прекратил протестную голодовку, которая длилась 50 дней и угрожала его жизни.

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