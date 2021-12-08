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Саакашвили взбунтовался против дисциплинарного наказания

Среда, 8 декабря 2021, 10:36
Саакашвили взбунтовался против дисциплинарного наказания
Фото Getty Images

Грузинский и украинский политик Михеил Саакашвили отказался от лечения в грузинском заключении в знак протеста против дисциплинарных мер и запрета на посещение его в больнице.

Источник: пост на странице Саакашвили в Facebook

Прямая речь: "Сегодня утром был обнародован отчет государственного инспектора, который оштрафовал Минюст за грубые нарушения моих прав.

Приблизительно через 6 часов после этого объявления в мою камеру зашли двое сотрудников 18-го учреждения, я узнал в них тех, кто меня пытал. Они сообщили мне, что поскольку я испортил аппарат давления, когда пытался защитить себя, когда они угрожали провести медицинские манипуляции против моей воли, департамент решил применить ко мне дисциплинарные меры, включая ограничения посещений и ограничения на просмотр телевизора.

После этого моя мать, которая имела все разрешения на то, чтобы войти и навестить меня, провела на улице порядка 4 часов и была отправлена ​​обратно в Тбилиси. Кроме того, мне не разрешали посещать моего личного врача около 1 часа, пока не вмешалась администрация больницы".

Детали: Саакашвили убежден, что это – "ответ на отчет госинспектора" и "месть" пенитенциарного учреждения.

Прямая речь: "Я прекращу все лечение и не остановлю этот протест, пока они не отменят так называемые дисциплинарные меры и не возобновят нормальный допуск посетителей ко мне!".

Этому предшествовало: В ночь на 20 ноября Саакашвили перевезли из Глданской тюремной больницы в военный госпиталь, после этого он прекратил протестную голодовку, которая длилась 50 дней и угрожала его жизни.

Предыстория:

  • 1 октября Михэил Саакашвили приехал в Грузию. Тогда же премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании Саакашвили.
  • 1 октября стало известно, что на Саакашвили завели дело по факту незаконного пересечения границы, он объявил голодовку.
  • В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к 6 годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
  • Также экс-президенту предъявлены обвинения по делу о растрате бюджетных средств и разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и вторжении на телеканал "Имеди".
  • Саакашвили отвергает все обвинения и называет дела политически мотивированными. Саакашвили грозит по меньшей мере 9 лет тюрьмы.
  • Президент Грузии Саломе Зурабишвили категорически заявляла, что не помилует Саакашвили.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СаакашвилиГрузия
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