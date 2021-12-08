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В Украине объявили штормовое предупреждение: в горах – лавины, в портах ограничения из-за дождя

Среда, 8 декабря 2021, 10:39
В Украине объявили штормовое предупреждение: в горах – лавины, в портах ограничения из-за дождя
фото: ГСЧС

Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за непогоды: в Карпатах предупреждают об опасности лавин, в портах ограничили грузовые операции с зерновыми из-за дождя.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, прессслужба полиции Киева, АМПУснеголавинная ситуация в Украинских Карпатах

Дословно: "8 декабря в северных, Винницкой, Черкасской областях гололедица, местами налипание мокрого снега; в западных, северных и Винницкой областях на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый)".

Детали: Кроме того, днем ​​8 декабря на Киевщине и в столице гололедица, на дорогах гололедица.

Синоптики объявили І уровень опасности (желтый).

Сообщается, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

В Киеве в течение дня ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

 

Правоохранители призвали водителей при ухудшении погодных условий быть внимательнее на дороге, следить за дорожной обстановкой и соблюдать правила дорожного движения.

Пешеходов призывали переходить дорогу только в установленных местах и ​​использовать световозвращающие элементы.

Кроме того, по информации администрации морских портов, по состоянию на утро 8 декабря в портах Измаил, Черноморск, Одесса, Южный — ограничены грузовые операции с зерновыми из-за дождя.

А в Карпатах наблюдается значительная снеголавинная опасность (3-й уровень), в связи с интенсивным приростом снежного покрова, удержится. В частности, 8 декабря – на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавинах.

Туристам рекомендуют воздержаться от походов на высокогорье.

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается: 8 декабря - на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области, в среднегорье Львовской области; 9 декабря – на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Низкая снеголавинная опасность (1 уровень), ожидается: 9 декабря – в среднегорье Львовской области.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
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