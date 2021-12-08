Оккупанты Донбасса незаконно удерживают в своих застенках 30 женщин – омбудсман

В тюрьмах и СИЗО на временно оккупированных территориях Донбасса и Луганщины незаконно содержатся 30 женщин.

Источник: омбудсман Людмила Денисова в Telegram

Прямая речь: "В настоящее время в тюрьмах и СИЗО на временно оккупированных территориях Донетчины и Луганщины незаконно содержат 30 женщин, где подвергаются пыткам и ненадлежащему обращению. Пятеро из них нуждаются в неотложной медицинской помощи из-за проблем со здоровьем.

Отмечаю необходимость давления на страну-оккупанта Россию для соблюдения прав незаконно заключенных граждан Украины и немедленного их освобождения".

Детали: Денисова приводит пример украинки, учительницы физики Наталии Шило, которая полгода незаконно удерживается в плену на территории временно оккупированной Донецкой области. Ее подозревают в якобы "шпионаже в пользу Украины".

Женщина была задержана в оккупированной Горловке 5 июня 2021 года, куда она приехала из Киева посетить пожилую мать.

Только через 30 дней после задержания родным учительницы разрешили передать ей одежду и продукты. В настоящее время она находится в СИЗО-5 оккупированного Донецка.

Шило – коренная жительница Горловки. После временной оккупации переехала в Харьков, где работала в школе и стала лауреатом городского конкурса "Учитель года – 2018" в номинации "Физика". Впоследствии Наталья переехала в Киев.

Омбудсман просит главу миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт совершить визит в СИЗО-5 г. Донецка с целью проверки соблюдения прав Шило и других удерживаемых лиц.