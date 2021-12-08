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Памятник Героям Небесной Сотни разбили в Первомайске

Среда, 8 декабря 2021, 12:21
Памятник Героям Небесной Сотни разбили в Первомайске
Фото полиции

Полицейские устанавливают лиц, повредивших памятник Героям Небесной Сотни в городе Первомайске Николаевской области.

Источник: полиция Николаевской области

Дословно: "8 декабря около 7:20 в райотдел полиции поступило сообщение от начальника управления ЖКХ Первомайска о том, что в центре города возле остановки общественного транспорта по ул. Грушевского неизвестные повредили и осквернили надписями мемориал Героям Небесной Сотни и воинам АТО".

 

Детали: Следователи квалифицировали событие по ст. 296 УК (Хулиганство).

Полицейские проводят первоочередные следственные действия по установлению причастных к совершению преступления и привлечению их к ответственности.

Правоохранители обращаются к гражданам, имеющим информацию об обстоятельствах указанного события и личностях вандалов, сообщить об этом в полицию.

Злоумышленникам грозит до 5 лет ограничения свободы.

Украинская правда

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Темы: Николаевская областьМайданполиция
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