Концентрация диоксида азота в Киеве превышена в несколько раз

Загрязненный воздух в Киеве 17 апреля 2020 года. Фото: Getty Images

В столице в воздухе была превышена предельно допустимая концентрация диоксида азота в 4-5 раз.

Источник: сообщение Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского с анализом содержания воздуха за период 29 ноября – 4 декабря

Дословно: "В целом, по сравнению с предыдущей неделей (22-28 ноября – ред.), в воздухе столицы отмечалось повышение содержания диоксида азота и некоторое снижение содержания формальдегида; среднее содержание других загрязняющих примесей почти не изменилось".

Детали: Концентрация диоксида азота превышала в пробах воздуха, взятых на:

улицах Инженера Бородина и Семена Скляренко – в 4,5-5,3 раза;

на площадях Победы, Бессарабской, улицы Каунасской и проспекте Победы – в 3,8-4,2 раза;

на других постах в городе – в 2,6-3,3 раза.

В пробе воздуха, взятой вблизи метеоплощадки обсерватории на проспекте Науки, 37 превышений диоксида азота не зафиксировали.

Также были превышены концентрации формальдегида в 2,3-2,4 раза – на Бессарабской и Демеевской площадях, проспекте Победы, улицах Попудренко и Каунасской; в 1,2-2,2 раза – на других постах наблюдений.

В общей сложности исследователи взяли за этот период 1487 проб воздуха на 15 стационарных метеоплощадках.

Метеорологи сообщают, что из-за осадков и влияния циклона в атмосфере содержание вредных соединений в столице должно снизиться.

Справка: Диоксид азота (NO2) содержится в выхлопных газах автомобилей и испарениях из тепловых электростанций. Несколько в меньшей степени концентрация азота в воздухе вызвана отоплением от газовых обогревателей.

Всемирная организация здравоохранения указывает, что долгосрочное пребывание в воздухе, в котором превышена предельно допустимая концентрация диоксида азота, может приводить к респираторным заболеваниям и оказывать негативное действие на дыхание легких.

Что было раньше: В октябре Киев попал в десятку городов мира с самым грязным воздухом.