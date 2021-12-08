Резников говорит, что больше половины бюджета армии "проедают"

Министр обороны Алексей Резников заявил, что более 70% расходов в бюджете армии уходят на содержание, которые "проедают".

Источник: интервью Резникову изданию информационному агентству Минобороны "АрмияInform"

Прямая речь: "В этом году государство выделило Минобороны более 133 миллиардов гривен. И еще (есть - ред.) право на 15 миллиардов гривен государственных гарантий. Это самый большой бюджет за 30 лет. Самый большой! Но он все равно не решает главные задачи.

Речь идет о хронической проблеме: более 70% бюджета — это расходы на содержание, "проедание". Перевооружение, боевая подготовка и развитие финансируются только на 15-20% от потребности.

Условно, сейчас мы получили на вооружение 28 млрд грн, вместе с госгарантиями — пусть будет 40 млрд. Но если сложить расходы на вооружение из уже утвержденных, согласованных и перспективных программ, то нужно 230-250 млрд грн. Ежегодно!"

Детали: При такой нехватке финансирования на закупку современного вооружения и амуниции, министр подчеркнул, что украинской армии крайне нужны современные системы ПВО и ПРО, беспилотные и ракетные технологии.

В то же время, министр добавил, что нужно существенно повышать расходы на социальное обеспечение военнослужащих.

По его словам, более 40 тысяч военнослужащих "в очереди" на получение квартиры от государства. Две трети имеющегося личного состава, по данным Резникова, не намерены подписывать второй контракт о военной службе.

К тому же в Минобороне есть сотни недостроенной недвижимости, по поводу которых еще длятся споры в судах.

Кроме того, он добавил, что в бюджете не хватает 23 миллиарда гривен, чтобы достичь расходов на армию на уровне 3% от ВВП.

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