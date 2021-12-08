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Зеленский ожидает конструктивного диалога с новым канцлером Германии

Среда, 8 декабря 2021, 15:05
Владимир Зеленский. Фото ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает конструктивного диалога с новым канцлером Германии Олафом Шольцом.

Об этом глава государства написал в Twitter, поздравляя Шольца с избранием на должность, сообщает "Европейская правда".

"Поздравляю Олафа Шольца и новое немецкое правительство с началом работы! Готов совместно работать над восстановлением территориальной целостности Украины, развитием энергетического сотрудничества и над движением Украины в ЕС и НАТО. Рассчитываю на конструктивный диалог и ожидаю нашей встречи", – написал Владимир Зеленский.

8 декабря парламент Германии избрал социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером вместо Ангелы Меркель, занимавшей должность 16 лет.

После избрания Шольц принял присягу в Бундестаге.

Социал-демократическая партия Германии, одержавшая победу на сентябрьских выборах, сформировала коалицию со Свободной демократической партией и "Зелеными". Официально коалиционное соглашение было подписано 7 декабря.

Ангела Меркель не выдвигала свою кандидатуру на выборах, ее партия ХДС после поражения выберет в январе совершенно новое руководство.

Шольц стал девятым канцлером Германии и четвертым канцлером от Социал-демократической партии после Вилли Брандта, Гельмута Шмидта и Герхарда Шредера.

Читайте также: Канцлер Шольц: все о новом правительстве Германии и его сотрудничестве с Украиной

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Темы: ЗеленскийГермания
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