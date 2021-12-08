Президент Украины Владимир Зеленский ожидает конструктивного диалога с новым канцлером Германии Олафом Шольцом.

Об этом глава государства написал в Twitter, поздравляя Шольца с избранием на должность, сообщает "Европейская правда".

"Поздравляю Олафа Шольца и новое немецкое правительство с началом работы! Готов совместно работать над восстановлением территориальной целостности Украины, развитием энергетического сотрудничества и над движением Украины в ЕС и НАТО. Рассчитываю на конструктивный диалог и ожидаю нашей встречи", – написал Владимир Зеленский.

Вітаю @OlafScholz і новий 🇩🇪 уряд з початком роботи! Готовий спільно працювати над відновленням територіальної цілісності 🇺🇦, розвитком енергетичного співробітництва та над рухом України в 🇪🇺 і НАТО. Розраховую на конструктивний діалог та очікую на нашу зустріч. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 8, 2021

8 декабря парламент Германии избрал социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером вместо Ангелы Меркель, занимавшей должность 16 лет.

После избрания Шольц принял присягу в Бундестаге.

Социал-демократическая партия Германии, одержавшая победу на сентябрьских выборах, сформировала коалицию со Свободной демократической партией и "Зелеными". Официально коалиционное соглашение было подписано 7 декабря.

Ангела Меркель не выдвигала свою кандидатуру на выборах, ее партия ХДС после поражения выберет в январе совершенно новое руководство.

Шольц стал девятым канцлером Германии и четвертым канцлером от Социал-демократической партии после Вилли Брандта, Гельмута Шмидта и Герхарда Шредера.

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