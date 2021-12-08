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Стратегический центр при Минкульте наконец-то работает с деньгами и в 2 комнатах

Среда, 8 декабря 2021, 14:12
Стратегический центр при Минкульте наконец-то работает с деньгами и в 2 комнатах

С июля этого года Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры наконец-то работает с финансированием и помещением.

Источник: ответ руководителя центра Игоря Соловья на запрос УП

Дословно: "В 2021 году на создание и содержание Центра было предусмотрено 8,7 млн грн. В распоряжение Центра они поступили только с июля 2021 года. Из них на зарплату было предусмотрено 2,8 миллиона, остальные – на приобретение оборудования и услуги/исследования".

Детали: Всего в центре работает 9 человек, еще 6 привлечены на проектной основе.

Для работы команды выделили две комнаты в помещении государственного агентства "Укринформ" и разрешили при необходимости пользоваться пресс-центром.

По словам Соловья, за последние полгода центр вышел на 20-25 собственных информационно-аналитических материалов ежемесячно, часть которых базируется на эксклюзивной информации от госорганов.

Дословно: "Мы доказали Путину, почему "не лопнет" украинская ГТС. И напомнили, что переживать действительно стоит за газопроводы российские, где аварии происходят постоянно.

Центр привел веские аргументы, почему Украина имела право применить беспилотники Байрактар ​​на Донбассе. Что возмутило врагов, признавших, что украинцы обыграли их в этом информационном сражении.

Опровергали фейки о "расстреле мигрантов" и отражали атаки на украино-натовские учения".

Предыстория:

  • В начале июня "Украинская правда" писала о работе двух новообразованных центрах в Украине – Центра противодействия дезинформации при СНБО и вышеупомянутого Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте. В тот момент ни один из центров не имел финансирования и собственного помещения.
  • В начале сентября у обоих центров сменились руководители – глава центра при СНБО Полина Лысенко вышла в декрет, а на место Любови Цыбульской пришел Игорь Соловей. Как сообщил центр при СНБО в ответ на запрос УП, им было выделено финансирование 30 июня этого года – суммарно это более миллиона гривен. В настоящее время в центре работает 34 человека. Команда собирается дистанционно по Zoom и Google Meet, а также может пользоваться помещениями Офиса президента, ГУД и СНБО. На 2022 год на работу центра было выделено 53 миллиона гривен. 
  • Создание центра при Минкульте является инициативой министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, при СНБО – инициативой президента.

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Темы: Минкультурыинформационная война
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