Стратегический центр при Минкульте наконец-то работает с деньгами и в 2 комнатах
С июля этого года Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры наконец-то работает с финансированием и помещением.
Источник: ответ руководителя центра Игоря Соловья на запрос УП
Дословно: "В 2021 году на создание и содержание Центра было предусмотрено 8,7 млн грн. В распоряжение Центра они поступили только с июля 2021 года. Из них на зарплату было предусмотрено 2,8 миллиона, остальные – на приобретение оборудования и услуги/исследования".
Детали: Всего в центре работает 9 человек, еще 6 привлечены на проектной основе.
Для работы команды выделили две комнаты в помещении государственного агентства "Укринформ" и разрешили при необходимости пользоваться пресс-центром.
По словам Соловья, за последние полгода центр вышел на 20-25 собственных информационно-аналитических материалов ежемесячно, часть которых базируется на эксклюзивной информации от госорганов.
Дословно: "Мы доказали Путину, почему "не лопнет" украинская ГТС. И напомнили, что переживать действительно стоит за газопроводы российские, где аварии происходят постоянно.
Центр привел веские аргументы, почему Украина имела право применить беспилотники Байрактар на Донбассе. Что возмутило врагов, признавших, что украинцы обыграли их в этом информационном сражении.
Опровергали фейки о "расстреле мигрантов" и отражали атаки на украино-натовские учения".
Предыстория:
- В начале июня "Украинская правда" писала о работе двух новообразованных центрах в Украине – Центра противодействия дезинформации при СНБО и вышеупомянутого Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте. В тот момент ни один из центров не имел финансирования и собственного помещения.
- В начале сентября у обоих центров сменились руководители – глава центра при СНБО Полина Лысенко вышла в декрет, а на место Любови Цыбульской пришел Игорь Соловей. Как сообщил центр при СНБО в ответ на запрос УП, им было выделено финансирование 30 июня этого года – суммарно это более миллиона гривен. В настоящее время в центре работает 34 человека. Команда собирается дистанционно по Zoom и Google Meet, а также может пользоваться помещениями Офиса президента, ГУД и СНБО. На 2022 год на работу центра было выделено 53 миллиона гривен.
- Создание центра при Минкульте является инициативой министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, при СНБО – инициативой президента.
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