В Минобороны началась "демилитаризация" должностей
В Министерстве обороны началась постепенная "демилитаризация" должностей, так что гражданские смогут занимать в МОУ те должности, где не нужна военная компетенция.
Источник: интервью министра обороны Алексея Резникова АрмияInform
Прямая речь: "В Минобороны уже началась постепенная "демилитаризация" должностей. Военные должности сохранятся только там, где они действительно необходимы, где нужны военные компетенции. Системное решение - принятие закона, который завершит распределение полномочий и установит четкую вертикаль управления.
Проект уже готов и вскоре будет предложен на рассмотрение парламента".
Детали: По словам Резникова, в модели, которую мы хотят создать в Украине в процессе евроатлантической интеграции, эффективная работа возможна, если сочетаются гражданские и военные компетенции.
Министр добавил, что нет никакого смысла в параллельном существовании двух управленческих структур, состоящих из военных, ведь эти структуры будут дублировать функции и постоянно выяснять, кто из генералов главнее.
Следующий шаг после демилитаризации, по его словам, утверждение новой структуры Министерства, содержащей три ключевых компонента:
- четкое распределение подразделений на производящие политики и имплементирующие.
- выделение функций, которые очень важны для функционирования сектора обороны, но сейчас рассеяны. Будет выделено в отдельную функцию управление человеческим потенциалом.
- внедрение управленческих практик. На старте речь идет о создании 5 межструктурных комитетов, которые позволят привлекать специалистов, необходимых для решения тех или иных задач.