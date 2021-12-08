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В Минобороны началась "демилитаризация" должностей

Среда, 8 декабря 2021, 15:37
фото: Генштаб

В Министерстве обороны началась постепенная "демилитаризация" должностей, так что гражданские смогут занимать в МОУ те должности, где не нужна военная компетенция.

Источник: интервью министра обороны Алексея Резникова АрмияInform

Прямая речь: "В Минобороны уже началась постепенная "демилитаризация" должностей. Военные должности сохранятся только там, где они действительно необходимы, где нужны военные компетенции. Системное решение - принятие закона, который завершит распределение полномочий и установит четкую вертикаль управления.

Проект уже готов и вскоре будет предложен на рассмотрение парламента".

Детали: По словам Резникова, в модели, которую мы хотят создать в Украине в процессе евроатлантической интеграции, эффективная работа возможна, если сочетаются гражданские и военные компетенции.

Министр добавил, что нет никакого смысла в параллельном существовании двух управленческих структур, состоящих из военных, ведь эти структуры будут дублировать функции и постоянно выяснять, кто из генералов главнее.

Следующий шаг после демилитаризации, по его словам, утверждение новой структуры Министерства, содержащей три ключевых компонента:

  • четкое распределение подразделений на производящие политики и имплементирующие.
  • выделение функций, которые очень важны для функционирования сектора обороны, но сейчас рассеяны. Будет выделено в отдельную функцию управление человеческим потенциалом.
  • внедрение управленческих практик. На старте речь идет о создании 5 межструктурных комитетов, которые позволят привлекать специалистов, необходимых для решения тех или иных задач.

Украинская правда
Темы: МинобороныУкраинаРезников
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