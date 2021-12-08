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Зеленский надеется на решение вопросов "Рождественского перемирия" и обмена пленными

Среда, 8 декабря 2021, 16:14
Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский надеется, что на заседании Трехсторонней контактной группы 8 декабря будут урегулированы несколько основных гуманитарных вопросов: прекращение огня на Донбассе, обмен удерживаемыми лицами и открытие КПВВ.

Источник: Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, отвечая на вопросы журналистов

Прямая речь: "Мы используем все, что можем, чтобы скорейшим путем остановить войну на Востоке (Украины), вернуть людей и территории. Даже сейчас, когда мы встречаемся (с Пленковичем –ред.), у нас проходит заседание Трехсторонней контактной группы, в которой сегодня, хотелось бы верить, мы найдем выход из сложной ситуации по крайней мере в трех вопросах: это возвращение в режим прекращения огня… второй вопрос – это обмен пленными, и третий вопрос – открытие КПВВ".

Детали: Глава государства пояснил, что в канун праздников это очень важно с точки зрения гуманитарной миссии.

Валентина Романенко, УП
Темы: ЗеленскийвойнаМинские соглашения
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