Меркель овациями проводили с должности канцлера в Бундестаге

Германия 8 декабря получила нового канцлера Олафа Шольца, однако до того, как он был избран, немецкий парламент длительными аплодисментами почтил его предшественницу Ангелу Меркель.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Выборы нового канцлера прошли в немецком парламенте в среду утром. Впрочем, прежде чем перейти к голосованию, глава Бундестага сообщила депутатам, что на почетной трибуне присутствует Ангела Меркель, занимавшая должность канцлера в течение 16 лет. Меркель поднялась и в ответ парламент взорвался аплодисментами. Овации продолжались минуту.

После обеда Меркель официально передала свои полномочия Шольцу в помещении канцелярии.

В среду вечером правительство Шольца впервые соберется на заседание.

Бундестаг избрал социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером 395 голосами. После избрания новый канцлер принял присягу в парламенте.

Все 16 министров приняли присягу в среду, став первым кабинетом Германии, в состав которого входит столько же женщин, сколько и мужчин.

Социал-демократическая партия Германии, одержавшая победу на сентябрьских выборах, сформировала коалицию со Свободной демократической партией и "Зелеными". Официально коалиционное соглашение было подписано 7 декабря.

Ангела Меркель не выдвигала свою кандидатуру на выборах, ее партия ХДС после поражения выберет в январе совершенно новое руководство.

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