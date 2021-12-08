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В "Киевавтодор" пришли с обысками из-за хищений на уборочных машинах

Среда, 8 декабря 2021, 17:23

Следователи Соломенского управления полиции ГУНП проводят обыск в помещении Коммунальной корпорации "Киевавтодор" в рамках производства по хищению бюджетных средств.

Источник: сообщения Киевской городской прокуратуры

Дословно: "…проводятся обыски в помещении Коммунальной корпорации "Киевавтодор" в рамках уголовного производства, начатого по факту завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку подметально-уборочных машин (ч. 5 ст. 191 УК Украины)".

Согласно материалам следствия, в 2020 году по результатам публичных закупок Коммунальной корпорацией "Киевавтодор" заключен договор на поставку 12 подметально-уборочных машин на общую сумму около 32 млн. грн. (т.е. 2,6 млн. грн. за единицу).

При этом к таможенному оформлению транспортные средства были задекларированы со стоимостью 1,2 млн. грн. за единицу. Указанные действия могут свидетельствовать о возможном совершении уголовного правонарушения, а именно хищении средств городского бюджета".

Детали: Обыски проходят в офисных помещениях "Киевавтодора", фирмы-поставщика, а также по местам проживания фигурантов производства. Следователи ищут первичные финансовые документы по осуществленным закупкам.

Темы: Киевобыски
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