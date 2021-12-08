Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лесагентство обещает высадить миллиард деревьев Зеленского, пока есть 6%

Среда, 8 декабря 2021, 16:45
Лесагентство обещает высадить миллиард деревьев Зеленского, пока есть 6%

Следователи Соломенского управления полиции ГУНП проводят обыск в помещении Коммунальной корпорации "Киевавтодор" в рамках производства по хищению бюджетных средств.

Источник: сообщения Киевской городской прокуратуры

Дословно: "…проводятся обыски в помещении Коммунальной корпорации "Киевавтодор" в рамках уголовного производства, начатого по факту завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку подметально-уборочных машин (ч. 5 ст. 191 УК Украины)".

Согласно материалам следствия, в 2020 году по результатам публичных закупок Коммунальной корпорацией "Киевавтодор" заключен договор на поставку 12 подметально-уборочных машин на общую сумму около 32 млн. грн. (т.е. 2,6 млн. грн. за единицу).

При этом к таможенному оформлению транспортные средства были задекларированы со стоимостью 1,2 млн. грн. за единицу. Указанные действия могут свидетельствовать о возможном совершении уголовного правонарушения, а именно хищении средств городского бюджета".

Детали: Обыски проходят в офисных помещениях "Киевавтодора", фирмы-поставщика, а также по местам проживания фигурантов производства. Следователи ищут первичные финансовые документы по осуществленным закупкам.

Ольга Кириленко, Александр Шумилин, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийэкология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Зеленский
Зеленский об обещании членства в НАТО: Это не такая высокая цена за войну
Для успеха контрнаступления Украине нужно вовремя получать оружие – Зеленский
Зеленский прибыл в Прагу
Последние новости
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:57
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
Все новости...
Реклама: