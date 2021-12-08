Россия вручила ноту посольству США из-за инцидента с самолетами над Черным морем

Россия вручила посольству США ноту протеста в связи с инцидентом над Черным морем, когда, как заявили в Москве, произошло опасное сближение рейса "Аэрофлота" и самолета НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

Она заявила, что США и другие члены Альянса "наращивают активность у российских границ" и назвала инцидент "провокацией против гражданской авиации", что создает угрозу для безопасности авиарейсов.

Захарова повторила российскую версию инцидента с бортом "Аэрофлота" и добавила, что тогда же в опасности оказался следовавший в Сочи рейс мальтийской компании и позже 3 декабря российские истребители поднимались для сопровождения над Черным морем стратегического самолета-разведчика США RC-13.

Она напомнила также об инцидентах, произошедших ранее в октябре.

"Отмечаем, что неприемлемая и опасная активность авиации стран-членов НАТО, когда полеты американских военных самолетов и союзников США осуществляются без радиосвязи, предоставления планов полета и получения диспетчерского разрешения, создают серьезные риски для безопасности полетов гражданских судов... Оставляя за собой право реагировать на вызовы со стороны США и руководимых ими членов НАТО, призываем к предметному диалогу относительно гарантий безопасности и обсуждения путей снижения военно-политического напряжения… В противном случае для предотвращения и устранения возникающих угроз будут задействованы все имеющиеся в нашем распоряжении средства", - заявила Захарова.

Напомним, в Росавиации заявили, что утром 3 декабря над открытыми водами Черного моря "вблизи района ответственности российских органов обслуживания воздушного движения" самолет-разведчик НАТО CL600 двигался, пересекая установленный для гражданских воздушных судов маршрут обслуживания воздушного движения. Экипаж самолета-разведчика якобы не отвечал на запросы диспетчеров.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды