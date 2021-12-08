Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия вручила ноту посольству США из-за инцидента с самолетами над Черным морем

Среда, 8 декабря 2021, 16:51
Россия вручила ноту посольству США из-за инцидента с самолетами над Черным морем
Мария Захарова. фото МИД РФ

Россия вручила посольству США ноту протеста в связи с инцидентом над Черным морем, когда, как заявили в Москве, произошло опасное сближение рейса "Аэрофлота" и самолета НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

Она заявила, что США и другие члены Альянса "наращивают активность у российских границ" и назвала инцидент "провокацией против гражданской авиации", что создает угрозу для безопасности авиарейсов.

Захарова повторила российскую версию инцидента с бортом "Аэрофлота" и добавила, что тогда же в опасности оказался следовавший в Сочи рейс мальтийской компании и позже 3 декабря российские истребители поднимались для сопровождения над Черным морем стратегического самолета-разведчика США RC-13.

Она напомнила также об инцидентах, произошедших ранее в октябре.

"Отмечаем, что неприемлемая и опасная активность авиации стран-членов НАТО, когда полеты американских военных самолетов и союзников США осуществляются без радиосвязи, предоставления планов полета и получения диспетчерского разрешения, создают серьезные риски для безопасности полетов гражданских судов... Оставляя за собой право реагировать на вызовы со стороны США и руководимых ими членов НАТО, призываем к предметному диалогу относительно гарантий безопасности и обсуждения путей снижения военно-политического напряжения… В противном случае для предотвращения и устранения возникающих угроз будут задействованы все имеющиеся в нашем распоряжении средства", - заявила Захарова.

Напомним, в Росавиации заявили, что утром 3 декабря над открытыми водами Черного моря "вблизи района ответственности российских органов обслуживания воздушного движения" самолет-разведчик НАТО CL600 двигался, пересекая установленный для гражданских воздушных судов маршрут обслуживания воздушного движения. Экипаж самолета-разведчика якобы не отвечал на запросы диспетчеров.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Последние новости
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:57
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
Все новости...
Реклама: