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В Киеве прогнозируют туман до утра

Среда, 8 декабря 2021, 19:11
ФОТО UNSPLASH.COM

Вечером 9 декабря с сохранением до конца суток, ночью и утром 9 декабря в Киеве ожидается туман, видимость 200-500м.

Источник: КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: Отмечается, что из-за тумана объявляют I уровень опасности, желтый.

Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом, держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.

Напомним:

  • В столице по состоянию на 16:00 зарегистрировали 112 сообщений о ДТП.
  • Из-за непогоды в Киеве городской транспорт курсирует без соблюдения графика.
  • Синоптики объявили в Киеве первый (желтый) уровень опасности из-за гололеда.
  • В четверг 9 декабря в Киеве прогнозировали гололедицу и значительные осадки с температурой около 0° днем.

Украинская правда
Темы: КиевпогодаДТП
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