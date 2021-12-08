В Киеве прогнозируют туман до утра
Среда, 8 декабря 2021, 18:11
Вечером 9 декабря с сохранением до конца суток, ночью и утром 9 декабря в Киеве ожидается туман, видимость 200-500м.
Источник: КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр
Детали: Отмечается, что из-за тумана объявляют I уровень опасности, желтый.
Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.
Напомним:
- В столице по состоянию на 16:00 зарегистрировали 112 сообщений о ДТП.
- Из-за непогоды в Киеве городской транспорт курсирует без соблюдения графика.
- Синоптики объявили в Киеве первый (желтый) уровень опасности из-за гололеда.
- В четверг 9 декабря в Киеве прогнозировали гололедицу и значительные осадки с температурой около 0° днем.
Украинская правда