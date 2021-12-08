В Киеве прогнозируют туман до утра

Вечером 9 декабря с сохранением до конца суток, ночью и утром 9 декабря в Киеве ожидается туман, видимость 200-500м.

Источник: КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: Отмечается, что из-за тумана объявляют I уровень опасности, желтый.

Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом, держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.

Напомним: