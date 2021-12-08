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СБУ задержали подозреваемого в поджоге машины журналиста в Закарпатье

Среда, 8 декабря 2021, 18:21
СБУ задержали подозреваемого в поджоге машины журналиста в Закарпатье
Задержанный исполнитель поджога. Фото: пресслужба СБУ

Правоохранители задержали предполагаемого исполнителя поджога автомобилей закарпатского журналиста и его супруги.

Источник: пресс-служба Службы безопасности

Детали: Полицейские совместно с СБУ задержали местного жителя Закарпатья, которого ранее неоднократно привлекали к уголовной ответственности. Ему сообщили подозрение в совершении преступления по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса "Умышленное уничтожение имущества".

По версии следствия мотивом поджога стали долги журналиста.

Мужчина также был ранее осужден за совершение тяжкого преступления.

Правоохранители проверяют причастность подозреваемого к другим преступлениям против представителей СМИ.

Предыстория: 5 декабря преступники подожгли автомобили закарпатского журналиста Павла Белецкого и его супруги. Сам журналист связал поджог своей профессиональной деятельностью.

Украинская правда

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Темы: Ужгородмедианападениекриминал
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