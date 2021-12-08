СБУ задержали подозреваемого в поджоге машины журналиста в Закарпатье
Правоохранители задержали предполагаемого исполнителя поджога автомобилей закарпатского журналиста и его супруги.
Источник: пресс-служба Службы безопасности
Детали: Полицейские совместно с СБУ задержали местного жителя Закарпатья, которого ранее неоднократно привлекали к уголовной ответственности. Ему сообщили подозрение в совершении преступления по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса "Умышленное уничтожение имущества".
По версии следствия мотивом поджога стали долги журналиста.
Мужчина также был ранее осужден за совершение тяжкого преступления.
Правоохранители проверяют причастность подозреваемого к другим преступлениям против представителей СМИ.
Предыстория: 5 декабря преступники подожгли автомобили закарпатского журналиста Павла Белецкого и его супруги. Сам журналист связал поджог своей профессиональной деятельностью.