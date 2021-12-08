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"Динамо" завершает Лигу Чемпионов поражением в Португалии

Среда, 8 декабря 2021, 22:58
Динамо завершает Лигу Чемпионов поражением в Португалии
фото из Twitter "Бенфики"

Киевское "Динамо" в шестом туре Лиги Чемпионов уступило "Бенфике" со счетом 0:2.

Источник: трансляция поединка в Лиссабоне в среду 8 декабря

Детали: Уже на первой минуте игры у португальцев был прекрасный шанс повести в счете. Удар Романа Яремчука отразил Георгий Бущан, а на добивании Рафа Силва не попал по воротам. Ответ киевлян был не менее опасен. Виталий Буяльский выложил мяч под удар Виктору Цыганкову и тот с шести метров не попал в пустые ворота.

На 16-й минуте "Бенфика" повела в счете. После паса от Жоа Мариу Яремчук пробил в угол ворот Бущана – 1:0. Через шесть минут "Бенфика" забивает второй гол. На этот раз ворота Бущана поразил Жилберто. У динамовцев больше моментов в старте 45 минут не было, а вот Бущану несколько раз пришлось спасать свою команду.

Второй тайм португальцы играли по счету, зная, что "Бавария" одолевает "Барселону" со счетом 2:0. В атаке "Бенфика" также сбавила обороты и играла без моментов у ворот "Динамо". На 58-й минуте Виталий Миколенко пробил с метров 17, но только рядом со штангой. На 75-й минуте после навеса Николая Шапаренко Александр Тимчик бил головой и сейв выдал вратарь "Бенфики".

На второй гол в Лиге Чемпионов киевская команда так и не наиграла. Завершило групповой турнир Лиги Чемпионов "Динамо" с одним очком на последнем месте. Киевляне забили всего один гол, а пропустили 11 мячей.

"Бавария" вышла в плей-офф Лиги Чемпионов со 100% показателем, выиграв все шесть матчей. Еще одним участником 1/8 финала Лиги Чемпионов стала "Бенфика", набравшая восемь баллов. "Барселона" с семью очками стала третьей и будет играть в Лиге Европы.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
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