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В Англии усиливают Covid-ограничения на фоне распространения "Омикрона"

Четверг, 9 декабря 2021, 02:45
В Англии усиливают Covid-ограничения на фоне распространения Омикрона
Christopher Furlong/Getty Images

Премьер-министр Британии Борис Джонсон ужесточил карантинные правила в Англии на фоне обеспокоенности по поводу COVID-варианта Omicron.

Источник: Sky News, BBC

Детали: Джонсон объявил, что правительство переходит в резервный план по сдерживанию COVID-19.

Новые ограничения включают:

  • С понедельника – возобновление работы дома для тех, кто может;
  • С пятницы – распространение обязательного ношения маски на "большинство закрытых общественных мест", включая театры и кинотеатры. Исключения будут "там, где это непрактично", например при употреблении пищи, физических упражнениях или пении.
  • Со среды пропуск Covid Pass, где содержится информация о прививках или результатах теста, станет обязательным для ночных клубов и мест с большим скоплением людей.
  • Введение ежедневных тестов для людей, контактировавших с больными "Омикроном", вместо периода изоляции.

Джонсон подчеркнул, что новые меры не являются "изоляцией" и что рождественские вечеринки и спектакли все еще должны проводиться при соблюдении ограничений.

Премьер-министр сказал, что "становится все более очевидным", что Omicron, впервые обнаруженный в ЮАР, "распространяется гораздо быстрее", чем предыдущий вариант Delta, и "быстро распространяется по всему миру". Он признал, что "безжалостная логика экспоненциального роста" Omicron в Великобритании может привести к "большому росту госпитализаций и, к сожалению, смертям".

По словам Джонсона, введение более строгих ограничений было "пропорциональным и ответственным делом". Премьер-министр сказал, что "самое важное, что может сделать каждый из нас" – это вакцинироваться.

Что предшествовало:

  • Ранее в среду стало известно, что в Британии зафиксировали еще 131 случай заболевания "Омикроном", в результате чего общее количество таких случаев составляет 568. Второй день фиксируют более 100 случаев нового варианта.
  • Всего в Британии зарегистрировано 51 342 новых случая COVID за последние сутки.

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Темы: Великобританиякоронавирус
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