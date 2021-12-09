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Германия — лидер в Европе по распространенности COVID-19

Четверг, 9 декабря 2021, 03:48
Германия — лидер в Европе по распространенности COVID-19
Jens Schlueter/Getty Images

За сутки 7 декабря в мире обнаружили 662 716 новых больных коронавирусом.

Источник: Worldometers

Детали: В частности в США - 127 411 заражений, в Германии - 68 832, во Франции - 61 340. Кроме того, в Британии - 51 342 больных, а в России - 30 752.

Украина с 9 371 случаем на 16 месте в мире между Словакией и Индией. В Европе Украина находится на 11 месте.

7 651 человек в мире умер от вируса в сутки. По этому показателю (450 смертей) Украина на 5 месте в мире и 4 в Европе.

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Напомним: 7 декабря в Украине 2 998 человек госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него. 26 804 человека выздоровели.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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