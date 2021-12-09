Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Германия — лидер в Европе по распространенности COVID-19

Четверг, 9 декабря 2021, 04:48
Jens Schlueter/Getty Images

За сутки 7 декабря в мире обнаружили 662 716 новых больных коронавирусом.

Источник: Worldometers

Детали: В частности в США - 127 411 заражений, в Германии - 68 832, во Франции - 61 340. Кроме того, в Британии - 51 342 больных, а в России - 30 752.

Украина с 9 371 случаем на 16 месте в мире между Словакией и Индией. В Европе Украина находится на 11 месте.

7 651 человек в мире умер от вируса в сутки. По этому показателю (450 смертей) Украина на 5 месте в мире и 4 в Европе.

Знать больше:

COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин

Напомним: 7 декабря в Украине 2 998 человек госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него. 26 804 человека выздоровели.

Украинская правда
Темы: коронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоПользователи жалуются на сбои в работе "Дії"

Две петиции об отмене "принудительной" вакцинации набрали нужное количество подписей

Новости 13 декабря: увольнение заместителя главы МВД, Лукашенко о союзе с Россией

Смертельное ДТП в Харькове: несовершеннолетний водитель "Инфинити" втрое превысил разрешенную скорость

Джонсон поговорил с Путиным об Украине, тот потребовал переговоров о НАТО

Еще две области выходят из "красной" зоны ковид-опасности

Все новости...
коронавирус
В Англии усиливают Covid-ограничения на фоне распространения "Омикрона"
JPMorgan прогнозирует конец пандемии в 2022 году
Более тысячи владельцев фейковых ковид-сертификатов пришли за настоящей вакциной в Ужгороде
Последние новости
23:15
фотоПользователи жалуются на сбои в работе "Дії"
22:26
Кулеба встретился с американским дипломатом, которая едет на переговоры в Москву
21:36
Две петиции об отмене "принудительной" вакцинации набрали нужное количество подписей
21:08
США могут увеличить военное присутствие на восточном фланге НАТО
20:54
КГГА разрешила Алиеву построить ТРЦ на месте книжного рынка на Петровке
20:47
Новости 13 декабря: увольнение заместителя главы МВД, Лукашенко о союзе с Россией
20:31
Кулеба впервые пообщался с новой главой МИД Германии: обсудили Донбасс и "Северный поток-2"
20:30
Смертельное ДТП в Харькове: несовершеннолетний водитель "Инфинити" втрое превысил разрешенную скорость
20:05
Курс валют: гривня продолжает укрепляться
20:01
Боррель: ЕС готов к экономическим санкциям в случае усиления агрессии России
Все новости...