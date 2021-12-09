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В Украину на этой неделе поступит последний транш военной помощи от США

Четверг, 9 декабря 2021, 04:30
В Украину на этой неделе поступит последний транш военной помощи от США
MARK FELIX/AFP /AFP via Getty Images

На этой неделе в Украину доставят последний транш оборонной помощи от США на 60 млн долларов, в том числе стрелковое оружие и боеприпасы.

Источник: пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Я думаю, вы знаете, что президент Байден (президент США Джо Байден) утвердил пакет оборонной помощи для Украины в размере $60 миллионов. Последние элементы (этой помощи) будут доставлены в Украину на этой неделе".

Детали: Кирби подчеркнул, что таким образом Соединенные Штаты усиливают оборонные возможности украинского войска.

Предыстория: В конце августа  Байден решил предоставить Украине помощь в размере 60 млн долларов на оборонные расходы и услуги Министерства обороны, военное образование и обучение.

Темы: США
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