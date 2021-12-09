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Российские оккупанты шесть раз срывали "тишину" на Донбассе

Четверг, 9 декабря 2021, 06:11
Российские оккупанты шесть раз срывали тишину на Донбассе
Brendan Hoffman/Getty Images

8 декабря на Донбассе зафиксировали 6 нарушений режима прекращения огня со стороны врага, потерь среди украинских военнослужащих – нет.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, в направлении Нью-Йорка оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, недалеко от Луганского - из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Новоалександровки враг стрелял дважды, применяя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В сторону Светлодарска российские наемники также открывали огонь дважды, использовав станковые противотанковые, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Как сообщается, украинские защитники открывали ответный огонь

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе
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