Российские оккупанты шесть раз срывали "тишину" на Донбассе
8 декабря на Донбассе зафиксировали 6 нарушений режима прекращения огня со стороны врага, потерь среди украинских военнослужащих – нет.
Источник: штаб ООС
Детали: В частности, в направлении Нью-Йорка оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, недалеко от Луганского - из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Новоалександровки враг стрелял дважды, применяя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
В сторону Светлодарска российские наемники также открывали огонь дважды, использовав станковые противотанковые, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
Как сообщается, украинские защитники открывали ответный огонь