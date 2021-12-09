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CPJ: В 2021 году количество заключенных журналистов достигло рекорда

Четверг, 9 декабря 2021, 07:36
ED JONES/AFP via Getty Images

Количество журналистов, находящихся за решеткой, достигло рекордного уровня в 2021 году: в тюрьмах по всему миру находятся 293 журналиста.

Источник: перепись Комитета защиты журналистов (CPJ)

Детали: Самым крупным "тюремщиком" в мире является Китай: согласно переписи КЗЖ за 2021 год, 50 журналистов находятся за решеткой. За Китаем следует Мьянма (26), где десятки журналистов были арестованы после военного переворота 1 февраля, затем Египет (25), Вьетнам (23) и Беларусь (19 – самый высокий показатель для Беларуси с 1992 года). Замыкают первую десятку Турция, Эритрея, Саудовская Аравия, Россия и Иран.

Впервые в переписи КЗЖ фигурируют находящиеся в заключении в Гонконге журналисты, такие как основатель Apple News Джимми Лай.

Как сообщается, по меньшей мере 17 заключенных журналистов были обвинены в киберпреступлениях.

Исполнительный директор КЗЖ Джоэл Саймон сказал, что рекордное количество заключенных журналистов по всему миру КЗЖ фиксирует шестой год подряд. По его словам, "эта цифра отражает две неразрывно связанные между собой проблемы: правительства полны решимости контролировать информацию и управлять ею, и они становятся все более наглыми в своих усилиях".

Как сообщает CPJ, продолжаются целенаправленные убийства журналистов: Комитет документально подтвердил 24 убийства. В мировом масштабе в Индии зарегистрировано наибольшее количество – четверо – журналистов, убитых в рамках мести за работу, а еще один журналист был убит во время освещения акции протеста.

Темы: медиа
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