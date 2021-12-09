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МОЗ: Более 26 миллионов прививок против Covid сделано в Украине

Четверг, 9 декабря 2021, 07:38
МОЗ: Более 26 миллионов прививок против Covid сделано в Украине
Фото Днепропетровской ОГА

Во вторник 8 декабря в Украине 178 796 человек были привиты против Covid-19: первую дозу вакцины получили 69 267 человек, вторую дозу – 109 529 человек.

Источник: Министерство охраны здоровья

Дословно МОЗ: "Более 26 млн прививок против COVID-19 сделано в Украине!".

Детали: Всего с 24 февраля проведено 26 126 460 прививок.

С начала вакцинальной кампании привито 13 974 700 человек.

Первую дозу вакцины получили 13 974 698 человек, полностью иммунизированы двумя дозами – 12 151 762 человека.

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Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019эпидемия
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