Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

МОЗ: Более 26 миллионов прививок против Covid сделано в Украине

Четверг, 9 декабря 2021, 08:38
Фото Днепропетровской ОГА

Во вторник 8 декабря в Украине 178 796 человек были привиты против Covid-19: первую дозу вакцины получили 69 267 человек, вторую дозу – 109 529 человек.

Источник: Министерство охраны здоровья

Дословно МОЗ: "Более 26 млн прививок против COVID-19 сделано в Украине!".

Детали: Всего с 24 февраля проведено 26 126 460 прививок.

С начала вакцинальной кампании привито 13 974 700 человек.

Первую дозу вакцины получили 13 974 698 человек, полностью иммунизированы двумя дозами – 12 151 762 человека.

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019эпидемия
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоПользователи жалуются на сбои в работе "Дії"

Две петиции об отмене "принудительной" вакцинации набрали нужное количество подписей

Новости 13 декабря: увольнение заместителя главы МВД, Лукашенко о союзе с Россией

Смертельное ДТП в Харькове: несовершеннолетний водитель "Инфинити" втрое превысил разрешенную скорость

Джонсон поговорил с Путиным об Украине, тот потребовал переговоров о НАТО

Еще две области выходят из "красной" зоны ковид-опасности

Все новости...
вакцинация
Сенат США отклонил требование Байдена насчет вакцинации работников частных компаний
Польша изменила условия въезда: негативный тест даже для вакцинированных
Более тысячи владельцев фейковых ковид-сертификатов пришли за настоящей вакциной в Ужгороде
Последние новости
23:15
фотоПользователи жалуются на сбои в работе "Дії"
22:26
Кулеба встретился с американским дипломатом, которая едет на переговоры в Москву
21:36
Две петиции об отмене "принудительной" вакцинации набрали нужное количество подписей
21:08
США могут увеличить военное присутствие на восточном фланге НАТО
20:54
КГГА разрешила Алиеву построить ТРЦ на месте книжного рынка на Петровке
20:47
Новости 13 декабря: увольнение заместителя главы МВД, Лукашенко о союзе с Россией
20:31
Кулеба впервые пообщался с новой главой МИД Германии: обсудили Донбасс и "Северный поток-2"
20:30
Смертельное ДТП в Харькове: несовершеннолетний водитель "Инфинити" втрое превысил разрешенную скорость
20:05
Курс валют: гривня продолжает укрепляться
20:01
Боррель: ЕС готов к экономическим санкциям в случае усиления агрессии России
Все новости...