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За подделку сертификата о вакцинации криворожец отсидит 2 года

Четверг, 9 декабря 2021, 08:35
За подделку сертификата о вакцинации криворожец отсидит 2 года
Фото полиции – dp.npu.gov.ua

За подделку международного свидетельства о вакцинации 42-летний  криворожец приговорен к двум годам лишения свободы.

Источник: полиция Днепропетровской области по материалам Криворожского райуправления полиции

Детали: Подделав свидетельство о вакцинации, мужчина разместил в сети Интернет объявление и пытался его продать за 1200 гривен.

Правоохранители установили, что в начале ноября 2021 года возле одного из рынков в Покровском районе города Кривого Рога обвиняемый у малознакомого мужчины приобрел печать врача и больницы одной из областей Украины, а также флеш-носитель с готовыми бланками международного свидетельства о вакцинации.

Распечатав на принтере бланк международного свидетельства о вакцинации и сделав на нем фальшивые оттиски печатей, мужчина подделал официальный документ о вакцинации.

После этого злоумышленник на сайте объявлений разместил объявление о продаже международных свидетельств о вакцинации за 1200 гривен.

Жовтневый райсуд Кривого Рога признал гражданина виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 1 месяц.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияКривой Рогкриминалполиция
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