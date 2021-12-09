В Донецкой области пьяный на авто пытался прорваться через блокпост: нацгвардейцы стреляли

Военные Нацгвардии применили огнестрельное оружие, чтобы задержать нарушителя в Донецкой области, который на автомобиле пытался прорваться через блокпост.

Источник: Национальная гвардия

Дословно НГУ: "Событие произошло 8 декабря на одном из блокпостов близ Мариуполя. Во время несения службы на стоп-контроле военный наряд остановил для проверки автомобиль Chevrolet. Водитель, который был с явными признаками алкогольного опьянения, проигнорировал законные требования гвардейцев по осмотру и предпринял попытку прорыва через блокпост".

Детали: Сообщается, что военные выстрелили в воздух, но водитель на это не отреагировал. Поэтому нацгвардейцы выстрелили по колесам.

После этого нарушителя – 39-летнего жителя Донбасса – задержали. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Мариупольского райуправления полиции.

Для справки: В течение недели с 6 по 9 ноября личный состав Нацгвардии на блокпостах в зоне ООС проверил более 30 тысяч транспортных средств и более 38 тысяч человек.

В ходе проверки выявили 95 правонарушителей. Среди них 90 человек совершили админнарушения, а 5 человек военнослужащие задержали и передали полиции по подозрению в совершении уголовных правонарушений, двое из них – по подозрению в участии или создании незаконных вооруженных формирований.