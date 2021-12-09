Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Донецкой области пьяный на авто пытался прорваться через блокпост: нацгвардейцы стреляли

Четверг, 9 декабря 2021, 12:37
Фото ngu.gov.ua

Военные Нацгвардии применили огнестрельное оружие, чтобы задержать нарушителя в Донецкой области, который на автомобиле пытался прорваться через блокпост.

Источник: Национальная гвардия

Дословно НГУ: "Событие произошло 8 декабря на одном из блокпостов близ Мариуполя. Во время несения службы на стоп-контроле военный наряд остановил для проверки автомобиль Chevrolet. Водитель, который был с явными признаками алкогольного опьянения, проигнорировал законные требования гвардейцев по осмотру и предпринял попытку прорыва через блокпост".

Детали: Сообщается, что военные выстрелили в воздух, но водитель на это не отреагировал. Поэтому нацгвардейцы выстрелили по колесам.

После этого нарушителя – 39-летнего жителя Донбасса – задержали. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Мариупольского райуправления полиции.

Для справки: В течение недели с 6 по 9 ноября личный состав Нацгвардии на блокпостах в зоне ООС проверил более 30 тысяч транспортных средств и более 38 тысяч человек.

В ходе проверки выявили 95 правонарушителей. Среди них 90 человек совершили админнарушения, а 5 человек военнослужащие задержали и передали полиции по подозрению в совершении уголовных правонарушений, двое из них – по подозрению в участии или создании незаконных вооруженных формирований.

Украинская правда
Темы: Донецкая областьНацгвардияООС
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоПользователи жалуются на сбои в работе "Дії"

Две петиции об отмене "принудительной" вакцинации набрали нужное количество подписей

Новости 13 декабря: увольнение заместителя главы МВД, Лукашенко о союзе с Россией

Смертельное ДТП в Харькове: несовершеннолетний водитель "Инфинити" втрое превысил разрешенную скорость

Джонсон поговорил с Путиным об Украине, тот потребовал переговоров о НАТО

Еще две области выходят из "красной" зоны ковид-опасности

Все новости...
Донецкая область
В Донецкой области две группы врачей занимались подделкой COVID-сертификатов
В Зайцево боевики обстреляли жилой дом
За сожженный флаг Украины юноша получил год тюрьмы с отсрочкой
Последние новости
23:15
фотоПользователи жалуются на сбои в работе "Дії"
22:26
Кулеба встретился с американским дипломатом, которая едет на переговоры в Москву
21:36
Две петиции об отмене "принудительной" вакцинации набрали нужное количество подписей
21:08
США могут увеличить военное присутствие на восточном фланге НАТО
20:54
КГГА разрешила Алиеву построить ТРЦ на месте книжного рынка на Петровке
20:47
Новости 13 декабря: увольнение заместителя главы МВД, Лукашенко о союзе с Россией
20:31
Кулеба впервые пообщался с новой главой МИД Германии: обсудили Донбасс и "Северный поток-2"
20:30
Смертельное ДТП в Харькове: несовершеннолетний водитель "Инфинити" втрое превысил разрешенную скорость
20:05
Курс валют: гривня продолжает укрепляться
20:01
Боррель: ЕС готов к экономическим санкциям в случае усиления агрессии России
Все новости...