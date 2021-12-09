Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Донецкой области пьяный на авто пытался прорваться через блокпост: нацгвардейцы стреляли

Четверг, 9 декабря 2021, 11:37
В Донецкой области пьяный на авто пытался прорваться через блокпост: нацгвардейцы стреляли
Фото ngu.gov.ua

Военные Нацгвардии применили огнестрельное оружие, чтобы задержать нарушителя в Донецкой области, который на автомобиле пытался прорваться через блокпост.

Источник: Национальная гвардия

Дословно НГУ: "Событие произошло 8 декабря на одном из блокпостов близ Мариуполя. Во время несения службы на стоп-контроле военный наряд остановил для проверки автомобиль Chevrolet. Водитель, который был с явными признаками алкогольного опьянения, проигнорировал законные требования гвардейцев по осмотру и предпринял попытку прорыва через блокпост".

Детали: Сообщается, что военные выстрелили в воздух, но водитель на это не отреагировал. Поэтому нацгвардейцы выстрелили по колесам.

После этого нарушителя – 39-летнего жителя Донбасса – задержали. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Мариупольского райуправления полиции.

Для справки: В течение недели с 6 по 9 ноября личный состав Нацгвардии на блокпостах в зоне ООС проверил более 30 тысяч транспортных средств и более 38 тысяч человек.

В ходе проверки выявили 95 правонарушителей. Среди них 90 человек совершили админнарушения, а 5 человек военнослужащие задержали и передали полиции по подозрению в совершении уголовных правонарушений, двое из них – по подозрению в участии или создании незаконных вооруженных формирований.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Донецкая областьНацгвардияООС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Донецкая область
Череватый: В районе Клещеевки – мощные бои, детали позже
За сутки из-за обстрелов 6 человек погибли, еще по меньшей мере 50 ранены
В оккупированной Макеевке большой пожар − горит нефтебаза
Последние новости
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
Все новости...
Реклама: