Кабмин согласовал назначение действующего работника СБУ на главу Закарпатской ОГА

Кабинет министров согласовал назначение Виктора Микиту главой Закарпатской Областной государственной администрации.

Источник: заседание Кабинета министров

Детали: Во время представления Микита рассказал, что сейчас он еще действующий сотрудник СБУ. Также он работал в "различных сферах, юристе и в частных предприятиях". Родом из Закарпатья.

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