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Кабмин согласовал назначение действующего работника СБУ на главу Закарпатской ОГА

Четверг, 9 декабря 2021, 13:01
Кабмин согласовал назначение действующего работника СБУ на главу Закарпатской ОГА
Скриншот

Кабинет министров согласовал назначение Виктора Микиту главой Закарпатской Областной государственной администрации.

Источник: заседание Кабинета министров

Детали: Во время представления Микита рассказал, что сейчас он еще действующий сотрудник СБУ. Также он работал в "различных сферах, юристе и в частных предприятиях". Родом из Закарпатья.

Предыстория:

  • 18 ноября тогдашний глава Закарпатской облгосадминистрации Анатолий Полосков написал вместе со своими заместителями заявление об уходе с должности.

Украинская правда

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Темы: Закарпатьеместная власть
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