Кабмин согласовал назначение действующего работника СБУ на главу Закарпатской ОГА
Четверг, 9 декабря 2021, 14:01
Кабинет министров согласовал назначение Виктора Микиту главой Закарпатской Областной государственной администрации.
Источник: заседание Кабинета министров
Детали: Во время представления Микита рассказал, что сейчас он еще действующий сотрудник СБУ. Также он работал в "различных сферах, юристе и в частных предприятиях". Родом из Закарпатья.
Предыстория:
- 18 ноября тогдашний глава Закарпатской облгосадминистрации Анатолий Полосков написал вместе со своими заместителями заявление об уходе с должности.
Украинская правда