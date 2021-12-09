Кабмин создал комиссию по расследованию ДТП с 13 погибшими

Кабинет министров создал комиссии по техническому расследованию ДТП в Черниговской области, где погибли 13 человек.

Источник: заседание правительства 9 декабря

Детали: Кабмин создал комиссию по техническому расследованию ДТП, которая произошла 7 декабря в Черниговской области с участием маршрутного микроавтобуса и грузовика.

Отчет о результатах расследования и причинах ДТП комиссия должна подать в Кабмин до 31 января 2022 года и после этого правительство примет решение о повышении безопасности на дорогах и эксплуатации дорожного транспорта.

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