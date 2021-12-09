Кабмин создал комиссию по расследованию ДТП с 13 погибшими
Четверг, 9 декабря 2021, 13:45
Кабинет министров создал комиссии по техническому расследованию ДТП в Черниговской области, где погибли 13 человек.
Источник: заседание правительства 9 декабря
Детали: Кабмин создал комиссию по техническому расследованию ДТП, которая произошла 7 декабря в Черниговской области с участием маршрутного микроавтобуса и грузовика.
Отчет о результатах расследования и причинах ДТП комиссия должна подать в Кабмин до 31 января 2022 года и после этого правительство примет решение о повышении безопасности на дорогах и эксплуатации дорожного транспорта.
Предыстория:
- 7 декабря тринадцать человек погибли и еще шесть получили травмы в результате столкновения грузовика и маршрутки вблизи с. Брусилов в Черниговской области.
- Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что до конца года в Верховную Раду будут внесены законопроекты "направленные на повышение безопасности дорожного движения".
- 8 декабря полиция взяла под охрану в больнице водителя грузовика, причастного к совершению ДТП в Черниговской области, в котором погибли 13 человек и еще 7 травмировались.
- Позже правоохранители сообщили о подозрении водителю грузовика, допустившего столкновение с маршруткой вблизи Чернигова, в результате которого погибли 13 человек.
Украинская правда