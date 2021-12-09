Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кабмин создал комиссию по расследованию ДТП с 13 погибшими

Четверг, 9 декабря 2021, 14:45

Кабинет министров создал комиссии по техническому расследованию ДТП в Черниговской области, где погибли 13 человек.

Источник: заседание правительства 9 декабря

Детали: Кабмин создал комиссию по техническому расследованию ДТП, которая произошла 7 декабря в Черниговской области с участием маршрутного микроавтобуса и грузовика.

Отчет о результатах расследования и причинах ДТП комиссия должна подать в Кабмин до 31 января 2022 года и после этого правительство примет решение о повышении безопасности на дорогах и эксплуатации дорожного транспорта.

Предыстория:

  • 7 декабря тринадцать человек погибли и еще шесть получили травмы в результате столкновения грузовика и маршрутки вблизи с. Брусилов в Черниговской области.
  • Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что до конца года в Верховную Раду будут внесены законопроекты "направленные на повышение безопасности дорожного движения".
  • 8 декабря полиция взяла под охрану в больнице водителя грузовика, причастного к совершению ДТП в Черниговской области, в котором погибли 13 человек и еще 7 травмировались.
  • Позже правоохранители сообщили о подозрении водителю грузовика, допустившего столкновение с маршруткой вблизи Чернигова, в результате которого погибли 13 человек.

Украинская правда
Темы: ДТПКабинет министровавто
powered by lun.ua
Главное сегодня

Байден о серии торнадо: Одна из крупнейших вспышек в истории США

Помощница госсекретаря США едет в Киев и Москву

Грузия отклонила как неприемлемое требование РФ об остановке расширения НАТО

Торнадо в США: десятки погибших, разрушенные дома

Гогилашвили извинился за "эмоциональность"

видеоРоссийскую певицу не пустили в Украину – незаконно ездила в Крым

Все новости...
ДТП
В Киеве прогнозируют туман до утра
Из-за гололёда в Киеве за день произошло более ста ДТП
ДТП с 13 погибшими: объявили подозрение водителю грузовика, который смял маршрутку
Последние новости
01:54
Первые случаи "Омикрона" обнаружили в Турции
00:53
На складе "ХАМАС" в лагере в Ливане прогремел взрыв
23:55
Байден о серии торнадо: Одна из крупнейших вспышек в истории США
22:51
G7 "абсолютно едина" в вопросе последствий вторжения РФ в Украину – чиновница США
22:25
Всемирный банк выделил Украине на вакцинацию против Covid 150 млн долларов
22:09
Заморская территория Франции проведет финальный референдум о независимости
21:19
США дали гарантии, что не будут навязывать "особый статус" Донбасса – Арестович
20:36
Более 40 тысяч человек вышли в Вене против обязательной вакцинации и локдауна
20:16
Помощница госсекретаря США едет в Киев и Москву
19:42
Арестович считает, что спас Бутусову жизнь: Никакой благодарности
Все новости...