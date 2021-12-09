В Украине ожидается дождь и мокрый снег, не за горами похолодание

В Украине ожидается незначительное потепление, местами дождь и мокрый снег, очередное похолодание будет с понедельника.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: 10 декабря в Украине без существенных осадков, лишь в западной части днем дождь и мокрый снег; ночью местами туман, в западных и местами в северных областях гололед, на дорогах гололедица.



Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем в северных, центральных и южных областях отдельные порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9°, в южных областях и в Крыму 10-15° тепла; в западных областях ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.



В Киеве в пятницу без существенных осадков; ночью туман, местами гололед; ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывистый; температура ночью 2-4° тепла, днем 6-8° тепла.



11 декабря в Украине дождь, на западе мокрый снег, в восточной части, днем и в большинстве западных областей без осадков.



Температура в западных областях ночью и днем около 0° (ночью в Карпатах 1-6° мороза, днем на Закарпатье 1-6° тепла); на остальной территории ночью и днем 4-9° тепла (ночью в восточных областях 0-5° тепла, днем в южной части 9-14°).



В западных областях на дорогах гололедица.



Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.



В столице в субботу временами дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15 м/с. Температура ночью и днем 6-8° тепла.

Прямая речь Диденко: "Выходные в Украине будут теплыми (кроме западных областей), а на Андрея, 13 декабря, прискачет в Украину очередное похолодание".