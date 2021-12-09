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Иностранцу дали 9 лет тюрьмы за контрабанду свыше 200 кг героина

Четверг, 9 декабря 2021, 14:14
Иностранцу дали 9 лет тюрьмы за контрабанду свыше 200 кг героина
Изъятый героин. Фото ОГП

Гражданина Турции приговорили к 9 годам заключения за контрабанду 221 кг героина в Европейский союз.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно ОГП: "При публичном обвинении Закарпатской областной прокуратуры приговорен к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества гражданин Турции за приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, а также контрабанду партии героина в особо крупных размерах в составе преступной группировки".

Детали: Сообщается, что в суде доказали, что обвиняемый наладил канал поставки наркотиков на территорию ЕС.

Героин планировал транспортировать под видом строительных материалов, спрятав его между склеенными листами фанеры.

Для этого иностранец нанял перевозчика, которому не сообщил, что между фанерой будут наркотики.

Отмечается, что обвиняемый действовал в составе организованной преступной группы, в которую входили еще 2 иностранцев. Их личности пока не установлены.

Скрытый героин был обнаружен в ноябре 2019 года на таможенном посту "Ужгород". В автомобиле со стройматериалами в 188 листах фанеры нашли 376 пакетов с героином общей массой более 221 кг.

Сообщается, что прокуратура готовится оспорить приговор, требуя 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Украинская правда

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Темы: Закарпатьенаркотикисуд
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