ДТП с 13 погибшими: водителя грузовика взяли под стражу

Новозаводской районный суд Чернигова на 2 месяца взял под стражу водителя грузовика, которого обвиняют в ДТП с 13 погибшими.

Источник: "Суспільне"

Детали: Такое решение принял 9 декабря судья Владимир Павлов.

Прокуратура ходатайствовала о том, чтобы водителя взяли под стражу.

На суде мужчина сказал, что не считает себя виновным в аварии. По его словам, грузовик начал тормозить, а дальше он ничего не помнит.

Водитель – уроженец Черниговского района, ему 44 года.

По версии полиции, он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой.

Водителю инкриминируется статья "нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких человек". Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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