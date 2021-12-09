ДТП с 13 погибшими: водителя грузовика взяли под стражу
Новозаводской районный суд Чернигова на 2 месяца взял под стражу водителя грузовика, которого обвиняют в ДТП с 13 погибшими.
Источник: "Суспільне"
Детали: Такое решение принял 9 декабря судья Владимир Павлов.
Прокуратура ходатайствовала о том, чтобы водителя взяли под стражу.
На суде мужчина сказал, что не считает себя виновным в аварии. По его словам, грузовик начал тормозить, а дальше он ничего не помнит.
Водитель – уроженец Черниговского района, ему 44 года.
По версии полиции, он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой.
Водителю инкриминируется статья "нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких человек". Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Предыстория:
- 7 декабря тринадцать человек погибли и еще шесть получили травмы в результате столкновения грузовика и маршрутки вблизи с. Брусилов в Черниговской области.
- Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что до конца года в Верховную Раду будут внесены законопроекты "направленные на повышение безопасности дорожного движения".
- 8 декабря полиция взяла под охрану в больнице водителя грузовика, причастного к совершению ДТП в Черниговской области, в котором погибли 13 человек и еще 7 травмировались.
- Позже правоохранители сообщили о подозрении водителю грузовика, допустившего столкновение с маршруткой вблизи Чернигова, в результате которого погибли 13 человек.