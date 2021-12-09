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Зеленский наградил высоким орденом президента УЕФА

Четверг, 9 декабря 2021, 16:50
ЗЕЛЕНСКИЙ И ЧЕФЕРИН. ФОТО ОП

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом Ярослава Мудрого (IV степени) президента УЕФА Александера Чеферина.

Источник: указ президента №627/2021

Дословно: "За выдающийся личный вклад в поддержку футбола в Украине, развитие европейского футбольного движения постановляю:

Наградить орденом князя Ярослава Мудрого IV степени Александера Чеферина - президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)".

Что было раньше: 9 декабря Зеленский провел встречу с президентом УЕФА Чеферином.

Президент страны отметил, что Украина заинтересована в проведении Суперкубка УЕФА в 2024 или 2025 году.

Также УАФ рассматривает возможность подачи заявок на проведение чемпионата Европы по футболу среди женщин в 2025 году, мужского чемпионата Европы по пляжному футболу, чемпионата Европы U-21, чемпионата Европы U-17, чемпионата Европы по футзалу, финала Лиги конференций УЕФА.

Украинская правда
Темы: УЕФАЗеленскийфутбол
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