НАБУ обнародовало план своего улучшения на следующие годы

Национальное бюро утвердило Стратегию развития институции на 2021-2023 гг. Документ содержит анализ контекста и среды, вызовы и угрозы, с которыми пришлось столкнуться институции в ходе досудебных расследований коррупционных преступлений, подследственных детективам Бюро.

Источник: НАБУ

Детали: Стратегия, разрабатываемая весь этот год, предусматривает реализацию 4 целей:

успешная реализация задач Национального бюро в области борьбы с коррупцией;

надлежащее информационно-аналитическое обеспечение и современная высокотехнологичная информационная инфраструктура;

институциональная независимость, процессы и процедуры, обеспечивающие эффективное и безопасное функционирование Национального бюро;

эффективная коммуникация и повышение доверия к НАБУ.

В стратегии прописываются по пунктам проблемы, а также ожидания результатов за эти два года.

Отмечается, что эта стратегия будет своеобразным указателем, обеспечивающим устойчивое развитие институции в период смены руководства Национального бюро. Каденция действующего директора ведомства Артема Сытника всплывает в апреле 2022 года.

Документ был утвержден еще 1 сентября, а презентован 9 декабря во время конференции "Семь лет антикоррупционной реформе" в Киеве.