Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Новая глава МИД Германии заявила о солидарности ЕС с Украиной

Четверг, 9 декабря 2021, 17:49
photo gettyimages

Новая глава МИД Германии Анналена Бербок отметила солидарность ЕС с Украиной и призвала к продолжению давления на режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом она сказала в Брюсселе на пресс-конференции с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем, пишет "Европейская правда".

"Мы обсуждали Беларусь и ситуацию на наших внешних границах. Мы согласились, что ЕС должен сохранять давление на режим в Минске. И мы также выразили нашу общую солидарность с Украиной, поскольку для нас важно, что мы, как европейцы, отстаиваем ценности и наше общее европейское будущее вместе", - сказала Бербок.

Ранее в одном из своих первых интервью в должности канцлера Германии Олаф Шольц сказал, что России придется столкнуться с последствиями, если границы Украины будут нарушены.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заверил, что Байден не делал никаких уступок и не давал обязательств в ответ на требование Путина не принимать Украину и других соседей РФ в Альянс, и настаивал, что суверенные государства могут свободно выбирать, с кем вступать в альянсы.

Впрочем, Белый дом согласился на переговоры с командой Путина о том, как снять обеспокоенность РФ в связи с возможным присоединением Украины к Альянсу.

Детальнее о том, что стоит за угрозами РФ напасть на Украину - в новом видео от ЕвроПравды.

О переговорах президентов США и РФ, главной темой которых была Украина, читайте в статье: Несколько дней на размышления для Путина: детали договоренности президентов США и РФ

Темы: ГерманияЕС
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоПользователи жалуются на сбои в работе "Дії"

Две петиции об отмене "принудительной" вакцинации набрали нужное количество подписей

Новости 13 декабря: увольнение заместителя главы МВД, Лукашенко о союзе с Россией

Смертельное ДТП в Харькове: несовершеннолетний водитель "Инфинити" втрое превысил разрешенную скорость

Джонсон поговорил с Путиным об Украине, тот потребовал переговоров о НАТО

Еще две области выходят из "красной" зоны ковид-опасности

Все новости...
Германия
Слушания в Бундестаге: партия Меркель угрожает Путину мощными санкциями
Новый канцлер Германии предупредил Россию о последствиях эскалации в Украине
Бундестаг проведет экстренные слушания по поводу российских войск у границ Украины
Последние новости
23:15
фотоПользователи жалуются на сбои в работе "Дії"
22:26
Кулеба встретился с американским дипломатом, которая едет на переговоры в Москву
21:36
Две петиции об отмене "принудительной" вакцинации набрали нужное количество подписей
21:08
США могут увеличить военное присутствие на восточном фланге НАТО
20:54
КГГА разрешила Алиеву построить ТРЦ на месте книжного рынка на Петровке
20:47
Новости 13 декабря: увольнение заместителя главы МВД, Лукашенко о союзе с Россией
20:31
Кулеба впервые пообщался с новой главой МИД Германии: обсудили Донбасс и "Северный поток-2"
20:30
Смертельное ДТП в Харькове: несовершеннолетний водитель "Инфинити" втрое превысил разрешенную скорость
20:05
Курс валют: гривня продолжает укрепляться
20:01
Боррель: ЕС готов к экономическим санкциям в случае усиления агрессии России
Все новости...