Новая глава МИД Германии заявила о солидарности ЕС с Украиной

Новая глава МИД Германии Анналена Бербок отметила солидарность ЕС с Украиной и призвала к продолжению давления на режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом она сказала в Брюсселе на пресс-конференции с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем, пишет "Европейская правда".

"Мы обсуждали Беларусь и ситуацию на наших внешних границах. Мы согласились, что ЕС должен сохранять давление на режим в Минске. И мы также выразили нашу общую солидарность с Украиной, поскольку для нас важно, что мы, как европейцы, отстаиваем ценности и наше общее европейское будущее вместе", - сказала Бербок.

Ранее в одном из своих первых интервью в должности канцлера Германии Олаф Шольц сказал, что России придется столкнуться с последствиями, если границы Украины будут нарушены.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заверил, что Байден не делал никаких уступок и не давал обязательств в ответ на требование Путина не принимать Украину и других соседей РФ в Альянс, и настаивал, что суверенные государства могут свободно выбирать, с кем вступать в альянсы.

Впрочем, Белый дом согласился на переговоры с командой Путина о том, как снять обеспокоенность РФ в связи с возможным присоединением Украины к Альянсу.

Детальнее о том, что стоит за угрозами РФ напасть на Украину - в новом видео от ЕвроПравды.

О переговорах президентов США и РФ, главной темой которых была Украина, читайте в статье: Несколько дней на размышления для Путина: детали договоренности президентов США и РФ