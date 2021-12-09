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Во Франции на воду был спущен первый катер для охраны морских границ Украины

Четверг, 9 декабря 2021, 17:30
Во Франции на воду был спущен первый катер для охраны морских границ Украины

9 декабря во Франции был спущен на воду первый катер FPB98MKI, построенный для охраны морских границ Украины.

Источник: ГПСУ

Детали: Отмечается, что уже завершают окончательные работы по монтажу, наладке и подготовке оборудования корабля к швартовым испытаниям. И уже весной после проведения ходовых испытаний ожидается прибытие нового катера в Украину.

На мероприятии спуска на воду присутствовал посол Украины во Франции Вадим Омельченко, а также представители ГНСУ.

Омельченко напомнил, что одним из достижений этого контракта является то, что 5 из 20 катеров, которые планируется построить, будут произведены в Украине с помощью французских специалистов на украинских мощностях в Николаеве.

Украинская правда
Темы: Пограничная службаграница
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