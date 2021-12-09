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Министр показал дизайн нового СИЗО во Львове: Душа просит чего-то яркого

Четверг, 9 декабря 2021, 17:43
Министр показал дизайн нового СИЗО во Львове: Душа просит чего-то яркого
Рендер экстерьера будущего здания СИЗО. Фото: facebook-страница Малюськи

Министр юстиции Денис Малюська поделился эскизами будущего помещения Львовского следственного изолятора.

Источник: facebook-страница Малюськи, издание Zaxid.net со ссылкой на решение Львовского городского совета

Прямая речь: "Думал выложить фото очередных ремонтов в камерах СИЗО.

Но погода пасмурная, дождливая, на дорогах пробки.

Душа просит чего-то яркого и теплого.

Ну и ок, подумал я, и выставляю иллюстрации дизайна будущего Львовского СИЗО, проектирование которого находится на финальном этапе и который мы построим за счет поступлений от Великой распродажи тюрем.

P.S. ну и чтобы два раза не вставать – до дня введения в действие закона об олигархах осталось 149 дней.

При чем здесь закон об олигархах? – спросит кто-то.

А как всегда ни при чем.

Отвечу я".

Камеры для арештантов
Камеры для арештантов
Фото: facebook-страница Дениса Малюськи
Камеры для арештантов
Камеры для арештантов
Фото: facebook-страница Дениса Малюськи
Рендер платной камеры для содержания арештанта
Рендер платной камеры для содержания арештанта
Фото: facebook-страница Дениса Малюськи
Комната отдыха
Комната отдыха
Фото: facebook-страница Дениса Малюськи

Детали: На эскизах можно увидеть камеры для проживания, спортзал и вид здания снаружи.

Новый следственный изолятор планируют построить в западном пригороде Львова по улице Збыральной на участке земли размером 8,3 га. Проект был утвержден на сессии Львовского городского совета 19 марта 2021 года.

Вид снаружи
Вид снаружи
Фото: facebook-страница Дениса Малюськи

Территория нового СИЗО будет состоять из нескольких корпусов: пяти режимных корпусов, больницы на 150 мест, спортзала, сборного и следственного отделения. Всего одновременно в новом СИЗО сможет находиться 720 мужчин и 70 женщин и несовершеннолетних. Кроме того, на территории следственного изолятора будет обустроен сектор максимального уровня безопасности на 50 человек. На территории следственного изолятора также будут столовая, баня, клуб, магазин и пекарня.

Комната для нескольких жильцов СИЗО
Комната для нескольких жильцов СИЗО
Фото: facebook-страница Дениса Малюськи
Фото для проживания нескольких арештантов
Фото для проживания нескольких арештантов
Фото: facebook-страница Дениса Малюськи

На территории СИЗО обустроят отдельные прогулочные зоны для мужчин, женщин, матерей с детьми, инфекционных больных, для занятий спортом. Кроме того, планируется построить питомник и вольер для служебных собак и обустроить учебные классы для кинологов. На территории изолятора будут построены ремонтные мастерские и гараж для автомобилей.

Предыстория:

  • 22 октября в СИЗО запустили услугу оплаты за пользование телефоном и Интернетом.
  • В мае Малюська похвастался ремонтом в платных камерах для арестантов в Лукьяновском СИЗО в Киеве.
  • В 2020 году в рамках реформирования пенитенциарной системы в украинских следственных изоляторах начали работать платные камеры с повышенным уровнем комфорта. В Министерстве юстиции утверждают, что за прошлый год получили 2,8 миллиона гривен на платных камерах.
  • Минюст также получает дополнительные поступления от приватизации тюрем. В июне Фонд государственного имущества продал колонию во Львове более 370 миллионов гривен. В сентябре Минюст выставил на продажу еще три тюрьмы.

Украинская правда

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Темы: СИЗОМалюськаМинюсттюрьма
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