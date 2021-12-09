Министр показал дизайн нового СИЗО во Львове: Душа просит чего-то яркого
Министр юстиции Денис Малюська поделился эскизами будущего помещения Львовского следственного изолятора.
Источник: facebook-страница Малюськи, издание Zaxid.net со ссылкой на решение Львовского городского совета
Прямая речь: "Думал выложить фото очередных ремонтов в камерах СИЗО.
Но погода пасмурная, дождливая, на дорогах пробки.
Душа просит чего-то яркого и теплого.
Ну и ок, подумал я, и выставляю иллюстрации дизайна будущего Львовского СИЗО, проектирование которого находится на финальном этапе и который мы построим за счет поступлений от Великой распродажи тюрем.
P.S. ну и чтобы два раза не вставать – до дня введения в действие закона об олигархах осталось 149 дней.
При чем здесь закон об олигархах? – спросит кто-то.
А как всегда ни при чем.
Отвечу я".
Детали: На эскизах можно увидеть камеры для проживания, спортзал и вид здания снаружи.
Новый следственный изолятор планируют построить в западном пригороде Львова по улице Збыральной на участке земли размером 8,3 га. Проект был утвержден на сессии Львовского городского совета 19 марта 2021 года.
Территория нового СИЗО будет состоять из нескольких корпусов: пяти режимных корпусов, больницы на 150 мест, спортзала, сборного и следственного отделения. Всего одновременно в новом СИЗО сможет находиться 720 мужчин и 70 женщин и несовершеннолетних. Кроме того, на территории следственного изолятора будет обустроен сектор максимального уровня безопасности на 50 человек. На территории следственного изолятора также будут столовая, баня, клуб, магазин и пекарня.
На территории СИЗО обустроят отдельные прогулочные зоны для мужчин, женщин, матерей с детьми, инфекционных больных, для занятий спортом. Кроме того, планируется построить питомник и вольер для служебных собак и обустроить учебные классы для кинологов. На территории изолятора будут построены ремонтные мастерские и гараж для автомобилей.
Предыстория:
- 22 октября в СИЗО запустили услугу оплаты за пользование телефоном и Интернетом.
- В мае Малюська похвастался ремонтом в платных камерах для арестантов в Лукьяновском СИЗО в Киеве.
- В 2020 году в рамках реформирования пенитенциарной системы в украинских следственных изоляторах начали работать платные камеры с повышенным уровнем комфорта. В Министерстве юстиции утверждают, что за прошлый год получили 2,8 миллиона гривен на платных камерах.
- Минюст также получает дополнительные поступления от приватизации тюрем. В июне Фонд государственного имущества продал колонию во Львове более 370 миллионов гривен. В сентябре Минюст выставил на продажу еще три тюрьмы.