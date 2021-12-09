Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию о милитаризации Крыма Россией

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Россией оккупированного Крыма.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

Резолюция содержит важную поддержку Крымской платформы, призывает РФ прекратить переброску на полуостров оружия и военных, прекратить нарушение свободы мореплавания в Черном и Азовском морях"..

Grateful to all states who supported the resolution. It further consolidates international support for the Crimea Platform & its goals, addresses the progressing militarization of Crimea, sends a deterrence signal amid the ongoing Russian build-up near our border & in Crimea 2/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 9, 2021

"Я благодарен всем государствам-членам ООН, поддержавшим документ. Он консолидирует международную поддержку Крымской платформы и ее целей, противодействует нарастающей милитаризации Крыма, посылает сигнал сдерживания на фоне наращивания военного присутствия РФ вдоль нашей границы и в Крыму", - написал Кулеба в Twitter.

Это не единственное решение о Крыме на рассмотрении ГА ООН.

Подготовлен также проект резолюции о ситуации с правами человека в Крыму готовится уже шестой год. Каждый год документ дополняется новыми фактами о грубых нарушениях международного права и прав человека на полуострове со стороны РФ как государства-оккупанта.

В этом году документ в комитете поддержали 64 страны, 93 воздержались и 20 проголосовали против, кто именно – читайте по этой ссылке.

В этом году ключевыми нововведениями резолюции стали отражение в названии резолюции статуса Крыма как временно оккупированного полуострова, поддержка сотрудничества в Крымской платформе, упор на ответственность России за соблюдение прав крымских татар как коренного народа Крыма, требование отменить приговоры, вынесенные заочно в отношении лидеров крымскотатарского народа и крымских татар.