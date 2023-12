Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию о милитаризации Крыма Россией

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Россией оккупированного Крыма.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

Резолюция содержит важную поддержку Крымской платформы, призывает РФ прекратить переброску на полуостров оружия и военных, прекратить нарушение свободы мореплавания в Черном и Азовском морях"..

Grateful to all states who supported the resolution. It further consolidates international support for the Crimea Platform & its goals, addresses the progressing militarization of Crimea, sends a deterrence signal amid the ongoing Russian build-up near our border & in Crimea 2/2