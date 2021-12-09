Тем, кто не может вакцинироваться: в США одобрили препарат AstraZeneca

Администрация США по контролю над продуктами питания и лекарствами (FDA) одобрила препарат производства компании AstraZeneca для тех, кто не может вакцинироваться, или чья иммунная система недостаточно реагирует на прививку.

Источник: директор по оценке лекарств и исследований FDA Патриция Каваццони, которую цитирует "Голос Америки"

Прямая речь Каваццони: "Одобрение позволяет использовать сочетание двух моноклональных антител, чтобы уменьшить риск развития COVID-19 у таких лиц.

Вакцины доказали, что они являются лучшей защитой против COVID-19. Однако некоторые лица с ослабленным иммунитетом могут не получить адекватный иммунный ответ на вакцинацию от COVID-19 или те, кто имеет историю тяжелой негативной реакции на вакцину COVID-19 и поэтому не могут ее получить и нуждаются в альтернативных превентивных мерах".

Детали: Препарат может применяться при чрезвычайных условиях пандемии.

Evusheld стал первым медикаментом на основе антител, зарегистрированным в США для использования до того, как у пациента появились симптомы болезни.