Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тем, кто не может вакцинироваться: в США одобрили препарат AstraZeneca

Четверг, 9 декабря 2021, 18:30
Тем, кто не может вакцинироваться: в США одобрили препарат AstraZeneca
фото: astrazeneca

Администрация США по контролю над продуктами питания и лекарствами (FDA) одобрила препарат производства компании AstraZeneca для тех, кто не может вакцинироваться, или чья иммунная система недостаточно реагирует на прививку.

Источник: директор по оценке лекарств и исследований FDA Патриция Каваццони, которую цитирует "Голос Америки"

Прямая речь Каваццони: "Одобрение позволяет использовать сочетание двух моноклональных антител, чтобы уменьшить риск развития COVID-19 у таких лиц.

Вакцины доказали, что они являются лучшей защитой против COVID-19. Однако некоторые лица с ослабленным иммунитетом могут не получить адекватный иммунный ответ на вакцинацию от COVID-19 или те, кто имеет историю тяжелой негативной реакции на вакцину COVID-19 и поэтому не могут ее получить и нуждаются в альтернативных превентивных мерах".

Детали: Препарат может применяться при чрезвычайных условиях пандемии.

Evusheld стал первым медикаментом на основе антител, зарегистрированным в США для использования до того, как у пациента появились симптомы болезни.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
США
Они им нужны – Байден о предоставлении Украине кассетных боеприпасов
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
В Пентагоне объяснили, почему дают Украине кассетные снаряды, несмотря на угрозу гражданским
Последние новости
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
Все новости...
Реклама: