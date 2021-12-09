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Суд в Жовкве оправдал преподавателя, который за деньги писал студентам научные работы

Четверг, 9 декабря 2021, 19:47
Главный корпус ЛНАУ в городе Дубляны Львовской области. Фото: MSha/Wikicommons

Жолковский районный суд полностью оправдал доцента львовского вуза, который за деньги писал научные работы студентам.

Источник: издание Zaxid.net со ссылкой на решение суда

Детали: Суд полностью оправдал доцента Львовского национального аграрного университета Олега Соколовского.

2016 он написал дипломную работу вместо студента с другой кафедры за 400 долларов. Тогда преподавателя задержали полицейские при получении денег.

Сначала Жолковский районный суд признал вину преподавателя в "получении неправомерной выгоды". Ему присудили штраф в размере 21 тысяч гривен и запретили быть научным руководителем у студентов и принимать экзамены.

Соколовский добился нового рассмотрения дела через пять лет, после того как кассационный суд направил его обратно в Жолковский суд.

Оправдательный приговор вынес судья Владимир Микула. По мнению судьи, это была не взятка, а "оплата научной творческой работы".

Дословно: "(Соколовский – ред.) считает, что это его право и он согласился по просьбе студента потому, что ему были необходимы средства для лечения отца. Считает, что преподаватель имеет право писать научные роботы. Такую работу он выполнял в нерабочее время, не используя оборудование учреждения, где работал. Он хотел предоставлять студенту необходимые консультации, но тот сообщил, что не умеет чертить на компьютере, поэтому не может сам написать свою дипломную работу. Считает, что деньги получил правомерно".

Детали: Судья настоял на том, что от студента требуют защитить дипломную работу, однако нет запрета на написание текста другим лицом. По мнению Микулы, преступлением были бы попытки Соколовского повлиять на оценку работы. Однако, поскольку Соколовский не был членом экзаменационной комиссии, он не мог повлиять на оценку работы.

На заседании также присутствовал студент, с которого требовал оплату Соколовский. Студент снова подтвердил всю версию событий.

Суд также принял во внимание, что Галицкий районный суд Львова осудил члена экзаменационной комиссии Николая Когута, который взял от этого же студента 200 долларов за успешную защиту работы. По мнению Микулы, виновного в этом деле уже нашли.

По данным местных журналистов, Соколовский до сих пор работает на кафедре машиностроения ЛНАУ.

Темы: Львовобразованиестудентысуд
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