Новости 9 декабря: новые санкции США, суд оправдал Маркива

США применили санкции против Тупицкого и Портнова; итальянский суд окончательно оправдал нацгвардейца Маркива – актуальные новости 9 декабря.

О санкциях США

Государственный департамент США ввел санкции против бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Тупицкий внесен в санкционный список "за значительные коррупционные действия, в частности получение денежного взятка во время работы в украинской судебной системе".

Также правительство США применило санкции против бывшего заместителя главы администрации президента Украины Януковича Андрея Портнова. Санкции введены в рамках так называемого "Магнитского закона", который предусматривает наказание для людей, причастных к шахрайствам, преследованиям и нарушениям прав человека.

Ранее временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин анонсировала санкции США против украинских коррупционеров. "Администрация Байдена включила борьбу с коррупцией в начавшемся сегодня саммите и Украина тоже участвует в этом саммите", - сказала Квин, имея в виду саммит в поддержку демократии.

Об оправдании Маркива

Верховный кассационный суд Италии полностью оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива. "В деле Маркива поставлена ​​точка. Все призывы отклонены. Решения Миланского суда оставили в силе. Ура!",- сообщил активист украинской общины в Италии Олесь Городецкий.

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