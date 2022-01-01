Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Португалия зафиксировала рекордное количество случаев COVID-19

Суббота, 1 января 2022, 03:30
ФОТО: GETTY IMAGES

В пятницу Португалия сообщила о новом рекорде – 30 829 случаев коронавируса в сутки.

Источник: Reuters

Детали: Днем ранее было 28 659 больных.

На вариант Omicron приходится примерно 83% всех новых случаев.

18 человек скончались от COVID-19 по сравнению с 16 в четверг. В конце января, когда Португалия только начала свою кампанию вакцинации, ежедневно в стране регистрировали более 300 смертельных случаев.

Количество пациентов, находящихся в отделении интенсивной терапии, было стабильным – 145, что также значительно ниже 900 в начале 2021 года.

Напомним:

  • В Португалии один из самых высоких в мире показателей вакцинации против COVID-19, около 87% из 10-миллионного населения страны полностью привиты.
  • В канун Нового года правительство приказало закрыть ночные клубы и бары, пройти обязательные тесты на COVID-19 для посещения гостиниц, казино и ресторанов, а также ограничило собрания под открытым небом до 10 человек.

Темы: Португалиякоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Киеве после долгих выходных резко возросло число больных Covid

НАТО проведет встречу с Украиной в преддверии переговоров с РФ

видеоВ Казахстане продолжаются столкновения, в Алматы люди захватили администрацию

Украинская песня "Шум" попала в тройку самых популярных на "Евровидении"

Главные новости вторника и ночи: Зеленский в Буковеле с Коломойским, события в Казахстане

Президент Казахстана отправил правительство в отставку

Все новости...
Португалия
Штамм "Омикрон" стал доминирующим в Португалии
Кто должен защитить украинские субботние школы за границей?
В Португалии усиливают карантин: пассажиры самолетов должны предоставить негативный тест
Последние новости
13:14
В США учительница самостоятельно вакцинировала ученика Pfizer. Ей грозит тюрьма
13:05
фото Верховный представитель ЕС впервые с начала войны отправился на Донбасс
12:55
Госкомтелерадио запретило ввоз из РФ 73 книг в 2021 году
12:54
Посол рассказал о диалоге с новым правительством Германии по поставке оружия Украине и не только
12:25
В Киеве после долгих выходных резко возросло число больных Covid
12:07
Дефицит общего фонда госбюджета за 2021 год оказался меньше планируемого - Минфин
12:06
Детей, не привитых от полиомиелита вовремя, вакцинируют в январе 2022 года.
12:03
НАТО проведет встречу с Украиной в преддверии переговоров с РФ
11:51
Украинцам советуют не ездить в Казахстан и обходить людные площади
11:40
Меркель после отставки точно не будет работать на РФ – посол
Все новости...