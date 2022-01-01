Португалия зафиксировала рекордное количество случаев COVID-19

В пятницу Португалия сообщила о новом рекорде – 30 829 случаев коронавируса в сутки.

Источник: Reuters

Детали: Днем ранее было 28 659 больных.

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На вариант Omicron приходится примерно 83% всех новых случаев.

18 человек скончались от COVID-19 по сравнению с 16 в четверг. В конце января, когда Португалия только начала свою кампанию вакцинации, ежедневно в стране регистрировали более 300 смертельных случаев.

Количество пациентов, находящихся в отделении интенсивной терапии, было стабильным – 145, что также значительно ниже 900 в начале 2021 года.

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