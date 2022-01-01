Португалия зафиксировала рекордное количество случаев COVID-19
Суббота, 1 января 2022, 03:30
В пятницу Португалия сообщила о новом рекорде – 30 829 случаев коронавируса в сутки.
Источник: Reuters
Детали: Днем ранее было 28 659 больных.
На вариант Omicron приходится примерно 83% всех новых случаев.
18 человек скончались от COVID-19 по сравнению с 16 в четверг. В конце января, когда Португалия только начала свою кампанию вакцинации, ежедневно в стране регистрировали более 300 смертельных случаев.
Количество пациентов, находящихся в отделении интенсивной терапии, было стабильным – 145, что также значительно ниже 900 в начале 2021 года.
Напомним:
- В Португалии один из самых высоких в мире показателей вакцинации против COVID-19, около 87% из 10-миллионного населения страны полностью привиты.
- В канун Нового года правительство приказало закрыть ночные клубы и бары, пройти обязательные тесты на COVID-19 для посещения гостиниц, казино и ресторанов, а также ограничило собрания под открытым небом до 10 человек.