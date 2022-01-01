Макрон: Следующие недели во Франции будут тяжелыми
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующие несколько недель во Франции будут "тяжелыми".
Источник: Макрон в новогоднем обращении, которое цитирует Reuters
Детали: Во Франции зафиксировали 232 200 новых случаев COVID-19 за последние 24 часа, что является самым высоким показателем за время пандемии. К тому же, количество новых случаев за последние сутки превышает 200 тысяч третий день подряд. Как пишет Reuters, это делает Францию одним из эпицентров пандемии. Инфицирование во Франции значительно превысило показатели, зафиксированные в Италии и Великобритании, которые также сообщили о новых рекордах в пятницу.
Отмечается, что Макрон повторил свой призыв к массовой вакцинации, назвав прививку надежным решением для выхода из пандемии, который, по его мнению, возможен в 2022 году.
В своем обращении Макрон не упомянул о необходимости более мощных ограничений, чем объявленные, добавив, что правительство должно воздерживаться от дальнейшего ограничения индивидуальных свобод людей. Макрон сказал, что "мы пройдем текущий вызов, придерживаясь тех же принципов, что и в первый день (пандемии)".