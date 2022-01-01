Макрон: Следующие недели во Франции будут тяжелыми

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующие несколько недель во Франции будут "тяжелыми".

Источник: Макрон в новогоднем обращении, которое цитирует Reuters

Детали: Во Франции зафиксировали 232 200 новых случаев COVID-19 за последние 24 часа, что является самым высоким показателем за время пандемии. К тому же, количество новых случаев за последние сутки превышает 200 тысяч третий день подряд. Как пишет Reuters, это делает Францию ​​одним из эпицентров пандемии. Инфицирование во Франции значительно превысило показатели, зафиксированные в Италии и Великобритании, которые также сообщили о новых рекордах в пятницу.

Отмечается, что Макрон повторил свой призыв к массовой вакцинации, назвав прививку надежным решением для выхода из пандемии, который, по его мнению, возможен в 2022 году.

В своем обращении Макрон не упомянул о необходимости более мощных ограничений, чем объявленные, добавив, что правительство должно воздерживаться от дальнейшего ограничения индивидуальных свобод людей. Макрон сказал, что "мы пройдем текущий вызов, придерживаясь тех же принципов, что и в первый день (пандемии)".