12 человек погибли в давке возле храма в Кашмире

По меньшей мере 12 человек погибли и 13 получили ранения в давке возле религиозной святыни Вайшно Дэви в Кашмире.

Источник: высокопоставленный чиновник в AFP, Aljazeera, CNN-News18

Детали: Другой чиновник по управлению катастрофами подтвердил количество погибших. Он сказал, что правительство приказало провести расследование на высоком уровне.

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Официальный аккаунт в Twitter индийского CNN-News18 также подтвердил информацию о давке и жертвах, в то же время сообщается о 20 раненых.

Вайшно Дэви является одной из самых почитаемых индуистских святынь на севере Индии, которую ежедневно посещают десятки тысяч человек. Отмечается, что путь к святыне на вершине холма был переполнен верующими, пытавшимися совершить новогодний визит и молитвы. Министр профсоюза Джитендра Сингх сказал в CNN-News18, что, по предварительной информации, у ворот святыни начался спор между некоторыми молодыми людьми при обсуждении проблемы, и это привело к шуму.