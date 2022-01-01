Главные новости пятницы и ночи: глава Сил терробороны, переговоры Байдена и Зеленского
Байден поговорит с Зеленским 2 января; Зеленский назначил командующего Сил терробороны ВСУ – актуальные новости 31 декабря.
О переговорах
Президент США Джо Байден намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье 2 января.
Зеленский подтвердил запланированный разговор в соцсети, отметив, что переговоры намечены, чтобы "скоординировать наши шаги ради мира в Украине и безопасности в Европе".
О Силах терробороны
Владимир Зеленский назначил Юрия Галушкина командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.
Ранее Галушкин в частности был и. о. командующего Высокомобильными десантными войсками, которые тогда входили в состав Сухопутных войск ВСУ, и заместителем главного инспектора Минобороны.
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