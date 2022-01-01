Главные новости пятницы и ночи: глава Сил терробороны, переговоры Байдена и Зеленского

Байден поговорит с Зеленским 2 января; Зеленский назначил командующего Сил терробороны ВСУ – актуальные новости 31 декабря.

О переговорах

Президент США Джо Байден намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье 2 января.

Зеленский подтвердил запланированный разговор в соцсети, отметив, что переговоры намечены, чтобы "скоординировать наши шаги ради мира в Украине и безопасности в Европе".

О Силах терробороны

Владимир Зеленский назначил Юрия Галушкина командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Ранее Галушкин в частности был и. о. командующего Высокомобильными десантными войсками, которые тогда входили в состав Сухопутных войск ВСУ, и заместителем главного инспектора Минобороны.

О других важных новостях

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующие несколько недель во Франции будут "тяжелыми" – во Франции зафиксировали 232 200 новых случаев COVID-19 за последние 24 часа, что является самым высоким показателем за время пандемии.

В пропрезидентской партии "Слуга народа" 3 месяца ведутся разговоры о переименовании из-за падения рейтингов и скандалов вокруг членов партии.

Владимир Зеленский в новогоднем поздравлении вспомнил победы украинцев за прошлый год, пожурил предыдущих президентов за восхваление и сам похвастался достижениями, в частности тем, как испугал олигархов.

Национальное агентство по предотвращению коррупции обнаружило, что сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов указал недостоверные сведения в декларации за 2020 год на сумму 1,2 миллиона гривен.

Кабмин добавил в перечень продуктов, подорожание которых должны заранее декларировать субъекты хозяйствования, батон и подсолнечное масло. Также правительство ограничило наценку на хлеб ржано-пшеничный и батон в 10%.

Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск ко Службе безопасности Украины и Совету национальной безопасности и обороны Украины от бывшего премьер-министра Николая Азарова.

31 декабря на Донбассе погиб украинский военный – он получил ранение, несовместимое с жизнью.

Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко выиграл в Верховном Суде по делу по иску подозреваемого в госизмене блоггера Анатолия Шария.

Киевская новогодняя елка на Софийской площади вошла в топ 15 самых красивых елок Европы по рейтингу Europe Best Destinations.

Владимир Зеленский назначил исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева директором бюро.