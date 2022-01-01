Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Главные новости пятницы и ночи: глава Сил терробороны, переговоры Байдена и Зеленского

Суббота, 1 января 2022, 07:00
Главные новости пятницы и ночи: глава Сил терробороны, переговоры Байдена и Зеленского
ФОТО: GETTY IMAGES

Байден поговорит с Зеленским 2 января; Зеленский назначил командующего Сил терробороны ВСУ – актуальные новости 31 декабря.

О переговорах

Президент США Джо Байден намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье 2 января.

Реклама:

Зеленский подтвердил запланированный разговор в соцсети, отметив, что переговоры намечены, чтобы "скоординировать наши шаги ради мира в Украине и безопасности в Европе".

О Силах терробороны

Владимир Зеленский назначил Юрия Галушкина командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее Галушкин в частности был и. о. командующего Высокомобильными десантными войсками, которые тогда входили в состав Сухопутных войск ВСУ, и заместителем главного инспектора Минобороны.

О других важных новостях

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующие несколько недель во Франции будут "тяжелыми" – во Франции зафиксировали 232 200 новых случаев COVID-19 за последние 24 часа, что является самым высоким показателем за время пандемии.

В пропрезидентской партии "Слуга народа" 3 месяца ведутся разговоры о переименовании из-за падения рейтингов и скандалов вокруг членов партии.

Владимир Зеленский в новогоднем поздравлении вспомнил победы украинцев за прошлый год, пожурил предыдущих президентов за восхваление и сам похвастался достижениями, в частности тем, как испугал олигархов.

Национальное агентство по предотвращению коррупции обнаружило, что сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов указал недостоверные сведения в декларации за 2020 год на сумму 1,2 миллиона гривен.

Кабмин добавил в перечень продуктов, подорожание которых должны заранее декларировать субъекты хозяйствования, батон и подсолнечное масло. Также правительство ограничило наценку на хлеб ржано-пшеничный и батон в 10%.

Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск ко Службе безопасности Украины и Совету национальной безопасности и обороны Украины от бывшего премьер-министра Николая Азарова.

31 декабря на Донбассе погиб украинский военный – он получил ранение, несовместимое с жизнью.

Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко выиграл в Верховном Суде по делу по иску подозреваемого в госизмене блоггера Анатолия Шария.

Киевская новогодняя елка на Софийской площади вошла в топ 15 самых красивых елок Европы по рейтингу Europe Best Destinations.

Владимир Зеленский назначил исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева директором бюро.

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Последние новости
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
Все новости...
Реклама: